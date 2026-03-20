鋼價回升需求增溫 新光鋼今年營運拚雙位數成長

鋼鐵裁剪加工買賣大廠新光鋼鐵董事長粟明德今天表示，近期鋼價上漲，不過公司早已提前布局低價庫存，可支撐約半年，有助提升營運表現；另隨著公共建設計畫持續擴編，加上政府推動「AI新十大建設」，都有望帶動鋼材需求，預期今年營運將拚雙位數成長。

新光鋼鐵今天舉辦法說會。談到鋼價走勢，粟明德指出，中國因「內捲（競爭）」問題加劇，已開始落實減產政策讓供給收斂，帶動鋼價自低點反彈；近期煤礦價格上揚，加上美伊戰爭推升油價與航運風險，運費成本增加，形成鋼價下檔支撐。

他說，新光鋼鐵去年底即掌握市場趨勢，提前建立低價庫存，因應這波鋼價回升。

展望今、明年營運，新光鋼鐵副總經理粟有容表示，台美關稅已塵埃落定，終端客戶去年經歷庫存調整後，目前需求正逐步復甦回升。

他說，看好產業需求升溫，政府政策逐步穩定下，公共工程及民間投資有望持續增長，邀請新光鋼鐵報價或參與投標的機會明顯增加，預期未來12個月逐漸發酵，迎來更大商機。此外，預期在風電、橋梁及民間廠房工程等專案大量交貨下，樂觀看待2026至2027年營運表現。

他表示，台灣在AI供應鏈扮演重要角色，隨著AI基礎設施如資料中心、GPU超級運算中心、機器人系統、伺服器散熱與冷卻設備等快速擴建，硬體建設與電力設備的需求顯著提升，相關建置過程皆需要鋼材結構支撐，預期將為新光鋼鐵帶來新的成長動能。