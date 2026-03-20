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王品攜手廣島魚市場簽MOU 打造穩定水產供應鏈

中央社／ 台北20日電

王品集團力求穩定的水產供應，今天宣布與日本廣島魚市場株式會社簽署合作備忘錄（MOU），針對水產品規格一致性與採購量達成共識，包括採購廣島牡蠣逾18噸，共創穩定、優質的供應鏈合作關係，也深化台日經貿交流。

王品集團今天發布新聞稿宣布，與日本廣島魚市場株式會社簽署合作備忘錄（MOU），王品去年前往日本拜會廣島魚市場株式會社，針對水產品的規格一致性與採購量達成共識，廣島魚市場株式會社代表取締役社長佐佐木猛與王品集團供應鏈中心總經理周佳穎今天簽署合作，期許共創穩定、優質的供應鏈合作關係。

根據農業部統計資料顯示，2025年台灣進口牡蠣金額達2511萬美元，約新台幣8億元，進口量達5950公噸，來自日本的牡蠣有1512噸，王品表示，台灣民眾普遍認為日本水產品質較高，尤其日本產量第一的廣島牡蠣，肉質肥美飽滿，獲得消費者青睞。

王品集團表示，擁有全台365間分店的議價優勢，搭配多年食材採購經驗，與廣島魚市場株式會社達成「供需穩定、品質優良、成本控制」的雙贏共識，廣島魚市場株式會社承諾提供符合台灣法規且規格達標的優質牡蠣，王品集團則同意採購逾18噸，並啟動集團各品牌的菜色研發規劃。

王品接續說，為確保牡蠣鮮度並降低王品倉儲壓力採分批交付，第一批已在去年底運抵台灣，近期在王品牛排、品田牧場、陶板屋、青花驕等品牌都能陸續品嚐到，其餘數量將在今年分批完成交付。

廣島 農業部 供應鏈

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