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雀客旅館啟動亞洲擴張戰略 今年營收拚30億年增25%

中央社／ 台北20日電

雀客國際今天宣布，2026年加速擴張版圖，挑戰年底前全球客房總數將從現有約4500間衝破6000間，合併營收估達新台幣30億元，年增約25%，近期將在日本大阪新開第2間據點，預計於第4季插旗菲律賓推新度假型旅宿據點。

台灣本土規模最大的連鎖旅宿體系雀客國際（CHECK Hospitality Management）今天宣布2026年亞洲營運布局計畫，繼深耕台灣11座城市、建立53間據點版圖後，持續以品牌升級迭代、海外擴張與組織深化3大方向為核心，挑戰年底前將全球客房總數從現有約4500間衝破6000間，預估今年合併營收目標可達新台幣30億元，較2025年24億元成長約25%。

雀客國際自疫情期間逆勢擴張，以迅速的展店速度與多品牌策略，躍升為台灣成長最快的連鎖旅宿體系之一，雀客國際董事長吳秉庭表示，「台灣是我們的根，但亞洲是真正的舞台」。相信台灣的旅宿管理能力、品牌經營模式，有足夠的競爭力在海外市場站穩腳跟。

目前雀客國際在海外已有3個據點營運中，包括柬埔寨金邊兩處據點，分別為雀客旅館金邊BKK1、雀客旅館金邊皇宮Cest La Vie及日本大阪新今宮，合計215間客房。

平均房價方面，雀客國際表示，積極推動平均房價（ADR）從約新台幣2500元向3000至3500元升級，年增幅預計逾50%。雀客國際持續在台灣及海外推進新據點開幕，並同步對既有館別進行升級改裝。雀客國際也導入系統性人才培育機制，引入AI科技輔助的營運管理系統。

雀客國際宣布，雀客旅館在日本的第2間據點大阪新世界（CHECK inn - Osaka Shin-Sekai）預計於2026年3月底開幕，全館共63間客房，並預計於2026年第4季在菲律賓推出新度假型旅宿據點，跨足東南亞休閒度假市場，也是首次推出都市商旅以外的度假型產品線，代表品牌版圖的重要戰略轉型。

菲律賓 柬埔寨 日本

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