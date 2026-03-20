正隆看紙市回溫 越南新產能投產挹注成長動能

工紙大廠正隆總經理張清標表示，今年全球經濟受地緣政治與能源價格等不確定因素影響，但台灣與中國市場可望延續去年第4季的復甦，加上越南廠新產能將於今年上半年陸續投產，全年營運成長可期。

正隆今天召開法說會，張清標表示，2025年全球紙業市場面臨供過於求，以及國際政經與匯率波動影響，整體營運環境充滿挑戰。不過自2025年第4季起市場需求回溫，景氣明顯改善，帶動包裝用紙銷售成長，全年營收達新台幣429.8億元，年減4.85%，歸屬於母公司業主淨利8.23億元，年增36%，每股純益0.74元。

張清標說，正隆自2005年進入越南市場以來，持續擴大在地投資，建立工業用紙與紙器一條龍生產體系，目前擁有1座造紙廠及5座紙器廠。

平陽造紙廠第三期工紙產線將於今年上半年完成擴建，躍升為當地最大、百萬噸級低碳循環基地。除了造紙之外，紙器布局也同步擴張，南越濱吉廠第2條產線將於今年上半年投產，北越寧平省第6座紙器廠計畫於2027年上半年完成，年產能達1.2億平方米。

他說，屆時越南紙器總產能將突破10億平方米，提升接單穩定度與營運彈性，並鞏固區域供應鏈競爭力。

展望未來，他表示，正隆將以智慧製造與資源循環，推動低碳永續並調整產銷策略，深化區域布局，強化長期營運動能。