台灣金聯：婚育宅開放一般民眾登記 婚育家庭優先抽籤

台灣金聯今天宣布，為加碼回饋民眾將推出兩項措施，包括售價2成內可分5年60期無息延後繳付尾款，以及開放一般民眾可登記婚育宅，不過仍由具備婚育條件者優先抽籤購買，以讓民眾有更多的選擇。

台灣金聯今年繼續推出100戶平價住宅，並首次在平價住宅中新增「婚育宅」，專屬婚育家庭申購，3月11日起至4月7日為賞屋及登記時間，抽籤日為4月17日。

台灣金聯董事長宮文萍今天透過新聞稿表示，為響應政府協助青年安心成家及敢婚敢生政策，今年度平價住宅的履約期限，將由120天放寬為售價2成內可分5年60期無息延後繳付尾款，以紓緩民眾購屋前期資金壓力，協助青年完成成家夢想，並支持婚育家庭有充裕資金用於育兒等相關支出，更能穩居、敢婚、願生、樂養，讓民眾都能夠安心購屋，夢想成真。

為了讓民眾有更多選擇，宮文萍指出，今年的20戶婚育宅將開放一般民眾也可以登記，但若有新婚2年內或育有0至6歲幼兒（含胎兒）者登記，仍由其優先抽籤，同時，一般民眾所繳3萬元保證金及1000元手續費也會全數退還。

宮文萍強調，今年度平價住宅的平均售價已經低於市價92折，讓利非常多，並有產權清楚、非海砂屋、非輻射屋、非事故屋等4大保證，且已裝修完成，又免仲介費、代書費，民眾可節省不少費用，活動將於4月7日截止，有購屋需求的民眾可把握一年一度的機會，進行賞屋及登記。