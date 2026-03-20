台塩海洋鹼性離子水攜手日本藝術家長井朋子 2026藝術聯名瓶限量登場

2026年春天，台塩海洋鹼性離子水再度以藝術創意，為日常飲水注入全新想像。天工生技攜手日本當代藝術家長井朋子 Tomoko Nagai，以「清透之境・生之美」為主題，推出兩款藝術限量瓶與限量杯墊，並於3月20日在寒舍艾美酒店舉辦發表暨藝術展記者會。

同時，永遠的女神曾愷玹也提供一幅她收藏的長井朋子畫作，一起參與展出，並親自出席記者會力挺，為這場水與藝術交織的跨國對話揭開序幕。

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽多年來與總經銷天工生技團隊合作無間，近年透過別出心裁的藝術跨界，成功鞏固既有市場，並積極開拓年輕族群商機。本次台日跨界藝術合作，不僅是品牌視覺的創新，更將臺鹽世界級的高品質好水，昇華為質感生活的體驗，持續引領台灣機能水市場的進化。

台塩海洋鹼性離子水長年穩居機能水市場領導地位，繼首次推出藝術聯名瓶引發市場收藏熱潮後，今年春天再度與日本藝術家長井朋子展開合作，延續品牌創新精神，展開一場跨越台日的藝術對話，為品牌注入嶄新的文化與藝術能量。長井朋子為小山登美夫畫廊重要藝術家，作品典藏於荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）、日本東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo, MOT）與上海龍美術館（Long Museum）…等國際機構，作品擅以溫柔奇幻的筆觸，描繪夢境與現實交界的世界。

本次合作以水與春天為核心意象，透過她筆下的女孩、羊駝、玫瑰、蘑菇與貓頭鷹，畫面中綠意與粉嫩春意交織，象徵生命甦醒與自然能量的流轉，構築出一座流動的奇幻溫室。長井朋子也特別以台灣生態為靈感創作四幅全新作品，融入女孩、台灣藍鵲、鳳梨、石虎與海洋等意象。她表示：「能以台灣自然為創作靈感，讓作品在不同文化中被理解，是非常珍貴的經驗。」對這次合作充滿期待，也感到很開心！

本次展覽策展人、天工生技總經理劉丹筠表示，「水，是生命的起點；而春天，是萬物甦醒的時刻。我一直認為，春天不只是一個季節，而是一種溫暖、充滿生命力的流動。」

她分享此次與日本小山登美夫畫廊及長井朋子的合作，並非單純聯名，而是一場關於土地滋養的深度交流，透過藝術轉化為日常，讓飲水成為可以被收藏與分享的文化體驗，兩款藝術限量瓶將長井朋子的畫作元素延伸至瓶身，使春日意象成為可攜帶的生活風景。

身為藝術愛好者、亦長期關注收藏的曾愷玹，在記者會上溫柔現身力挺。她表示，自己長期偏好口感純淨、清爽回甘的好水，而台塩海洋鹼性離子水自然順口的回甘風味，正是她日常生活中的安心選擇。