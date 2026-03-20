違勞基法前十大企業公布！航空雙雄居二、三名 業者有話要說

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元。不過航空雙雄對於這樣的結果，分別有話要說。

華航表示，本公司空勤組員派遣均依民航法規辦理，相關案件係因法規適用問題所致。華航持續秉持幸福企業理念，重視組員身心健康，照顧員工不遺餘力，合理安排工時與休時，致力打造友善職場環境。

長榮航空表示，航空業為24小時全年無休之行業，然而因受天候、機場流量管制、乘客突發身體不適等不可抗力及其他無法提前預知準備的因素影響，偶有發生空勤組員因上述原因無法依照原規劃班表執勤之情形，導致超時狀況發生。

長榮航空已持續研擬推動改善措施，將盡全力避免因不可抗力因素偶發超時工作之情況。