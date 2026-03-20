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海龍3號首支風機完成安裝 攜9台廠展現在地化成果

中央社／ 台北20日電

由日本三井物產、加拿大北陸能源、馬來西亞商淨達力再生能源聯合開發的海龍離岸風電計畫今天宣布，海龍3號風場首支風機已於日前順利完成海上安裝，象徵專案施工如期啟動並邁入關鍵階段，亦展現離岸風電工程在地化成果。

海龍計畫風機機艙本土合作廠商包括永冠能源科技集團（輪轂鑄件及機艙底座鑄件）、先進華斯複材（機艙罩、鼻錐罩）、科凱風能（不斷電系統與功率轉換器）、信邦電子（低壓電纜）、上緯興業（葉片樹脂）、台灣重山風力科技（塔架）、士林電機（變壓器繞線）、華新麗華（高壓電纜）、台灣福士（扣件）。

海龍透過新聞稿說明，本次安裝風機機艙是由西門子歌美颯（Siemens Gamesa）於台中機艙組裝廠在地組裝完成，並由台灣大型離岸風電海事工程公司台船環海（CDWE）負責海上運輸安裝工程。

根據國際風能協會（GWEC）統計，台灣離岸風電總建置量已躍居全球第5名，總裝置容量逾1GW的海龍離岸風電計畫，為指標專案之一。

海龍指出，回顧工程進度，海龍2A風場共21支風機已於去年底如期完工併網；海龍2B風場16支風機亦已於去年安裝完畢，隨著海龍3號風場首支風機安裝，整體計畫已進入關鍵建設階段。

在地化承諾方面，海龍說明，機艙部分，在原肩負國產化義務的2A風場的基礎上，進一步擴大與西門子歌美颯合作，將採購範圍延伸至海龍2B及3號風場，總計採購73顆於在地組裝的機艙，且已於本月完成組裝，正陸續運輸出海安裝。

海龍表示，透過逾1GW的訂單規模，海龍專案促使西門子歌美颯擴建台中「機艙 2.0」廠房，並帶動9家本土供應商通過其全球供應鏈認證，使台灣製造能量進一步納入西門子歌美颯亞太風電供應體系，提升整體產業競爭力。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（TimKittelhake）表示，海龍3號風場首支風機的成功安裝，展現專案團隊與本土承包商合作的成果，朝全面併網穩步推進。作為重要大型案場之一，透過與在地供應鏈的深度合作，不僅落實國產化項目，也促進台灣廠商在技術與品質上的能力提升，逐步具備參與國際市場的條件。

離岸風電 西門子 機艙

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