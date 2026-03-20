五福插旗中壢車站核心商圈盛大開幕 北部門市推聯合優惠

五福（2745）展店腳步不停歇，中壢門市於3月20日全新開幕，成為全台第18個服務據點。開幕典禮現場嘉賓雲集，包含桃園市旅行商業同業公會及中華航空、新加坡航空等多位業界代表親臨剪綵，展現五福旅遊深耕在地、擴大市占的強大企圖心。

為歡慶新門市開幕，五福旅遊推出「跨門市同慶」優惠活動，北部地區所有門市於4月底前同享日本、韓國、東南亞、歐洲團體行程，以及自由行套裝減價優惠。

五福自2025年5月起，已於台北、台中、彰化、高雄等縣市接連開設5間新門市，此次開幕的中壢門市為2026年首家新據點，選址於中壢車站核心商圈的中正路，從火車站步行僅需5分鐘，交通極為便利。

五福旅遊發言人錢緯銘表示，公司的展店策略精準鎖定指標商圈與交通節點，不僅能大幅提升服務的可達性，更能強化品牌曝光。中壢門市的加入，將加深北部市場布局，為營收動能注入強心針。他強調，五福重視服務專業度，門市店長皆由績優資深同仁升任，確保提供旅客一貫的高品質專業諮詢。

除了實體通路擴張，五福2026年持續加大數位行銷投資並進行官網改版，打造更便利的線上購買體驗。錢緯銘指出，針對高單價、長天期以及客製化行程，實體門市的專業諮詢仍具不可替代的溫度，更是獲取新客、建立信任感的關鍵。五福藉由虛實並進的全通路經營，透過「線上便利下單、線下深度服務」模式，為不同旅遊需求、年齡層的旅客提供全方位服務。

為慶祝新門市開幕，五福推出跨門市最新優惠活動，即日起至4月30日止，北部門市推出同慶優惠，凡購買日本、韓國、東南亞及歐洲等團體旅遊行程，不限出發日期，每人可現折1,000元；自由行部分，3至6月出發的日韓機加酒套裝，每人同樣折抵1,000元，港澳及東南亞機加酒產品則每人現折500元，鎖定暑假前出遊商機。

此外，中壢門市也推出開幕限定「五重好禮」活動吸客。開幕當天親臨門市並加入LINE好友，可獲得驚喜贈品；活動期間來店並按讚門市Facebook粉絲專頁，亦可領取來店禮。消費者只要下單達指定金額，還可獲得限量「五福旅遊吉祥物悠遊卡」，同時下單任一國外行程，還可參加抽獎，有機會獲得餐券等好禮。