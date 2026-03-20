快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

五福插旗中壢車站核心商圈盛大開幕 北部門市推聯合優惠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福旅遊展店進攻中壢車站核心商圈，中壢門市於今日正式開幕。五福／提供
五福旅遊展店進攻中壢車站核心商圈，中壢門市於今日正式開幕。五福／提供

五福（2745）展店腳步不停歇，中壢門市於3月20日全新開幕，成為全台第18個服務據點。開幕典禮現場嘉賓雲集，包含桃園市旅行商業同業公會及中華航空、新加坡航空等多位業界代表親臨剪綵，展現五福旅遊深耕在地、擴大市占的強大企圖心。

為歡慶新門市開幕，五福旅遊推出「跨門市同慶」優惠活動，北部地區所有門市於4月底前同享日本、韓國、東南亞、歐洲團體行程，以及自由行套裝減價優惠。

五福自2025年5月起，已於台北、台中、彰化、高雄等縣市接連開設5間新門市，此次開幕的中壢門市為2026年首家新據點，選址於中壢車站核心商圈的中正路，從火車站步行僅需5分鐘，交通極為便利。

五福旅遊發言人錢緯銘表示，公司的展店策略精準鎖定指標商圈與交通節點，不僅能大幅提升服務的可達性，更能強化品牌曝光。中壢門市的加入，將加深北部市場布局，為營收動能注入強心針。他強調，五福重視服務專業度，門市店長皆由績優資深同仁升任，確保提供旅客一貫的高品質專業諮詢。

除了實體通路擴張，五福2026年持續加大數位行銷投資並進行官網改版，打造更便利的線上購買體驗。錢緯銘指出，針對高單價、長天期以及客製化行程，實體門市的專業諮詢仍具不可替代的溫度，更是獲取新客、建立信任感的關鍵。五福藉由虛實並進的全通路經營，透過「線上便利下單、線下深度服務」模式，為不同旅遊需求、年齡層的旅客提供全方位服務。

為慶祝新門市開幕，五福推出跨門市最新優惠活動，即日起至4月30日止，北部門市推出同慶優惠，凡購買日本、韓國、東南亞及歐洲等團體旅遊行程，不限出發日期，每人可現折1,000元；自由行部分，3至6月出發的日韓機加酒套裝，每人同樣折抵1,000元，港澳及東南亞機加酒產品則每人現折500元，鎖定暑假前出遊商機。

此外，中壢門市也推出開幕限定「五重好禮」活動吸客。開幕當天親臨門市並加入LINE好友，可獲得驚喜贈品；活動期間來店並按讚門市Facebook粉絲專頁，亦可領取來店禮。消費者只要下單達指定金額，還可獲得限量「五福旅遊吉祥物悠遊卡」，同時下單任一國外行程，還可參加抽獎，有機會獲得餐券等好禮。

東南亞

延伸閱讀

燦坤搶春季商機祭「有省錢」策略 寵物卡下殺26折、空調早鳥回饋破萬

相關新聞

中華郵政去年賺逾百億 員工有望領4.4個月獎金

隨著全球數位化與物流化的發展，傳統書信量持續下滑，目前每年約減少4,000萬封。中華郵政董事長王國材20日表示，去年在國際金融動盪環境下，中華郵政仍繳出超過100億元的獲利成績，主要來自經營彈性提升與資金運用調整。至於在員工考績與獎金方面，由於去年整體績效超出目標約60億元，相關獎金發放可達4.4個月，確定達標並優於預期。

聯嘉投控法說會／跨足 AI 與機器人 墨西哥新廠助攻2026年跳躍式成長

聯嘉投控（3717）20日舉行法說會，董事長黃國欣表示，集團轉型投控後啟動汽車光電、AI產業、節能環保與創意餐飲四大事業多角化布局。公司透過掌握將「光」轉化為「機器的眼睛」之核心能力，成功切入人形機器人供應鏈與車用ECU電子控制模組。受惠於北美新車市占率維持在12%高點，以及墨西哥新廠將於今年下半年量產，帶動2026年迎來跳躍式成長。

違勞基法前十大企業公布！航空雙雄居二、三名 業者有話要說

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元。不過航空雙雄對於這樣的結果，分別有話要說。

SCFI運價指數終止連三漲轉跌 歐洲線持續上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數微幅下跌3.4點至1,706.95點，周跌幅0.19%，終止連三漲轉跌，其中歐洲線持續上漲，美洲線則出現下跌。

台北市房市新訊號 近一期實價登錄交易件數增、住宅價格指數跌

北市地政局上午發布最近一期、114年12月實價登錄交易件數499件，較11月增幅16.86%；交易總額147.82億元，較11月增幅9.00%；住宅價格指數125.85，較11月下跌0.99 %。

新北預售、成屋兩樣情！這些建案拉抬核心區 預售市場「價量俱漲」

新北市預售、成屋市場兩樣情。新北市政府20日發布2025年第4季不動產市場季報，預售「價量俱漲」創下新高，平均單價達每坪72.3萬元，季漲3.3%，成屋則呈現「價量俱跌」，平均單價每坪49.6萬元，季減3.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。