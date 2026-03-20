SCFI運價指數終止連三漲轉跌 歐洲線持續上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數微幅下跌3.4點至1,706.95點，周跌幅0.19%，終止連三漲轉跌，其中歐洲線持續上漲，美洲線則出現下跌。

業界認為目前貨量還不足，運價連續上漲之後回檔修正，跌幅並不重是正常情況，至於亞洲到波斯灣運價漲幅縮小，目前這個市場很紛亂，很多航線停航，所以報價跟市場需求脫勾，每TEU(20呎櫃)達3,324美元，周漲104美元，周漲幅3.22%。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,636美元，較前一期上漲18美元，周漲幅1.11%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,784美元，較前一期上漲118美元，周漲4.42%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,054美元，較前一期下跌195美元，周跌8.67%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,922美元，較前一期下跌189美元，周跌6.07%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲7美元，漲幅1.46%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲17美元。