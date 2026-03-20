快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

台達化：美伊戰爭推升石化品售價 利差飆近年新高

中央社／ 台北20日電

台達化今天舉行法說會，台達化協理暨發言人王俊豪表示，隨美伊戰爭爆發，台達化包括ABS、GPSEPS等「3S」主力產品，售價與利差都上升到近年最高水準，有助公司獲利。

王俊豪表示，自2月28日美伊戰爭爆發後迄今，台達化上游主要原料SM（苯乙烯）的價格每噸大漲約600美元，升抵近年新高，連帶推升台達化的主力產品ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、GPS（聚苯乙烯）、EPS（發泡聚苯乙烯），不論售價或利差都漲到近年最高水準。

至於價格能撐多久，王俊豪表示，除了戰事，更重要是觀察荷莫茲海峽何時解封，否則原料出不來，SM價格高掛，台達化相關產品售價與利差將持續居高。

王俊豪補充說明，就算荷莫茲海峽解封，預估至少也要1.5個月至2個月，市場才能恢復比較穩定的供應狀態，這段時間對於台達化而言相對有利。

原料供應方面，王俊豪指出，目前3月料源沒有問題，4月比例可能會略微調整，如台塑化已發布不可抗力，部分供應商預告接下來供料可能會打折，至於5月，目前情況還不確定。

王俊豪說，原料只是貴，不至於買不到，由於現在產品利差還不錯，台達化會視情況，不排除購買現貨原料，但如果要花大錢搶料，要考慮售價能不能跟上，目前還沒有定論。

整體而言，王俊豪認為，以台達化ABS等主力產品為例，過去幾年深受中國石化產能過剩困擾，不過觀察中國2026年相關產能擴建已趨緩，如今加上美伊戰爭，將造成市場供需進一步趨緊。

另外中國石化廠過去有低價原料優勢，但現在因原料供應不足，中國廠商的海外報價已經和其他同業大致拉平，他看好接下來市場競價的情況可望有所改善。

EPS GPS 售價

延伸閱讀

美伊戰爭造成石化品缺料 台聚：優先支持台灣產業

PE報價漲這麼兇！難怪這檔塑化股亮燈漲停

荷莫茲海峽過不去、化肥受衝擊 東鹼續創波段新高

戰爭造成塑化原料短缺 台達化、台聚等四檔亮燈漲停

相關新聞

中華郵政去年賺逾百億 員工有望領4.4個月獎金

隨著全球數位化與物流化的發展，傳統書信量持續下滑，目前每年約減少4,000萬封。中華郵政董事長王國材20日表示，去年在國際金融動盪環境下，中華郵政仍繳出超過100億元的獲利成績，主要來自經營彈性提升與資金運用調整。至於在員工考績與獎金方面，由於去年整體績效超出目標約60億元，相關獎金發放可達4.4個月，確定達標並優於預期。

聯嘉投控法說會／跨足 AI 與機器人 墨西哥新廠助攻2026年跳躍式成長

聯嘉投控（3717）20日舉行法說會，董事長黃國欣表示，集團轉型投控後啟動汽車光電、AI產業、節能環保與創意餐飲四大事業多角化布局。公司透過掌握將「光」轉化為「機器的眼睛」之核心能力，成功切入人形機器人供應鏈與車用ECU電子控制模組。受惠於北美新車市占率維持在12%高點，以及墨西哥新廠將於今年下半年量產，帶動2026年迎來跳躍式成長。

違勞基法前十大企業公布！航空雙雄居二、三名 業者有話要說

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元。不過航空雙雄對於這樣的結果，分別有話要說。

SCFI運價指數終止連三漲轉跌 歐洲線持續上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數微幅下跌3.4點至1,706.95點，周跌幅0.19%，終止連三漲轉跌，其中歐洲線持續上漲，美洲線則出現下跌。

台北市房市新訊號 近一期實價登錄交易件數增、住宅價格指數跌

北市地政局上午發布最近一期、114年12月實價登錄交易件數499件，較11月增幅16.86%；交易總額147.82億元，較11月增幅9.00%；住宅價格指數125.85，較11月下跌0.99 %。

新北預售、成屋兩樣情！這些建案拉抬核心區 預售市場「價量俱漲」

新北市預售、成屋市場兩樣情。新北市政府20日發布2025年第4季不動產市場季報，預售「價量俱漲」創下新高，平均單價達每坪72.3萬元，季漲3.3%，成屋則呈現「價量俱跌」，平均單價每坪49.6萬元，季減3.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。