台達化：美伊戰爭推升石化品售價 利差飆近年新高

台達化今天舉行法說會，台達化協理暨發言人王俊豪表示，隨美伊戰爭爆發，台達化包括ABS、GPS、EPS等「3S」主力產品，售價與利差都上升到近年最高水準，有助公司獲利。

王俊豪表示，自2月28日美伊戰爭爆發後迄今，台達化上游主要原料SM（苯乙烯）的價格每噸大漲約600美元，升抵近年新高，連帶推升台達化的主力產品ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、GPS（聚苯乙烯）、EPS（發泡聚苯乙烯），不論售價或利差都漲到近年最高水準。

至於價格能撐多久，王俊豪表示，除了戰事，更重要是觀察荷莫茲海峽何時解封，否則原料出不來，SM價格高掛，台達化相關產品售價與利差將持續居高。

王俊豪補充說明，就算荷莫茲海峽解封，預估至少也要1.5個月至2個月，市場才能恢復比較穩定的供應狀態，這段時間對於台達化而言相對有利。

原料供應方面，王俊豪指出，目前3月料源沒有問題，4月比例可能會略微調整，如台塑化已發布不可抗力，部分供應商預告接下來供料可能會打折，至於5月，目前情況還不確定。

王俊豪說，原料只是貴，不至於買不到，由於現在產品利差還不錯，台達化會視情況，不排除購買現貨原料，但如果要花大錢搶料，要考慮售價能不能跟上，目前還沒有定論。

整體而言，王俊豪認為，以台達化ABS等主力產品為例，過去幾年深受中國石化產能過剩困擾，不過觀察中國2026年相關產能擴建已趨緩，如今加上美伊戰爭，將造成市場供需進一步趨緊。

另外中國石化廠過去有低價原料優勢，但現在因原料供應不足，中國廠商的海外報價已經和其他同業大致拉平，他看好接下來市場競價的情況可望有所改善。