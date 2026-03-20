美伊戰爭造成石化品缺料 台聚：優先支持台灣產業

美伊戰爭造成荷莫茲海峽遭封鎖，石化供應鏈大亂，台聚、亞聚今天表示，現階段以優先支持台灣產業為原則，外銷也會以既有固定客戶優先，確保客戶用料無虞；台聚、亞聚目前採取「被動式接單」，產品售價會參考原料價格漲幅即時反應，確保利差。

台聚集團旗下台聚、亞聚今天舉行聯合法人說明會，亞聚業務處長黃克名坦言，美伊戰爭爆發後，情況變化相當大，市場有點亂，在原料供應方面，台聚、亞聚目前原料到4月底前可供正常生產沒有問題，5月之後把握度就沒那麼高。

黃克名表示，中東戰事2月28日爆發，台聚、亞聚從3月初起，內銷採實績配額銷售，主要供應長期配合的客戶，會依據出貨情況配額銷售，避免客戶囤貨；價格方面，採取分段接單，依當時原料價格漲幅，分批逐次抬高售價，以反映成本。外銷方面，也以既有固定客戶為優先，確保客戶用料無虞。

至於法人關心石化品價格因戰事暴漲，台聚、亞聚有望受惠低價庫存。黃克名強調，短期確實對公司利潤有幫助，但之後如果戰爭結束，行情反轉，怎麼上去就怎麼下來，因此台聚、亞聚不會特別把這一塊考慮在內，會以確保客戶用料無虞為最高指導原則。

台聚業務副總經理吳銘宗今天表示，台聚主力產品為EVA（乙烯醋酸乙烯酯），主要應用在太陽能、發泡等，其中在最大應用太陽能方面，台聚評估2026年市場成長性放緩。台聚引述中國研調機構的資料，預估2026年中國太陽能新增裝機量約180GW至240GW，比起2025年的315GW，為多年來首度下滑。

在供給端方面，中國2026年預計有155萬噸的EVA新產能將投產，EVA供過於求的壓力恐持續。台聚持續降低中國市場占比，2025年已降至20.2%，相較2023年占比超過6成，已大幅下降，銷售重心轉移到東南亞、印度市場。

黃克名指出，中國宣布4月1日起取消太陽能出口退稅，今年初太陽能需求明顯回溫，帶動EVA止跌反彈，另外2月底美伊戰事爆發，推升原油、乙烯等上游石化原料價格，EVA行情大漲。

黃克名認為，中國今年仍有EVA新產能將投放，供過於求壓力恐再增加，亞聚擬轉向深耕鞋材市場、拓展強勢產品市占率；另考量EVA供過於求壓力短期內難以緩解，持續拓展LDPE（低密度聚乙烯）塗覆、超纖市場，以分散風險。