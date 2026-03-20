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台灣鋼聯攜台鋼資源亮相高雄智慧城市展 展現數位與綠色雙軸轉型實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣鋼聯攜手台鋼資源亮相2026高雄智慧城市展展現數位與綠色雙軸轉型實力。(台灣鋼聯/提供)
台灣鋼聯攜手台鋼資源亮相2026高雄智慧城市展展現數位與綠色雙軸轉型實力。(台灣鋼聯/提供)

國內環保與廢棄物處理指標企業—台灣鋼聯（6581）及其子公司台鋼資源，3月20日聯合參展於高雄展覽館盛大開幕的2026高雄智慧城市展（Smart City Summit & Expo）。這本次展出緊扣大會「數位、綠色雙軸轉型」及「淨零永續」等核心主題，全面展示關係企業在循環經濟領域的深厚實力，以及近期積極布局的「低碳智慧營運平台」。

面對全球氣候變遷與淨零碳排趨勢，台灣鋼聯持續深化廢棄物資源化技術。透過關係企業內部的垂直整合，台灣鋼聯專注於將煉鋼廠集塵灰及含鋅廢棄物、含鋅產品等提煉為粗氧化鋅，而台鋼資源則致力於將還原石、旋轉窯石、混燒灰及廢耐火材等事業廢棄物轉化為高附加價值的綠色建材。雙方的協同運作不僅有效解決了國內事業廢棄物的去化問題，更成功打造出「從廢棄物到資源」的完整閉環，為台灣的循環經濟樹立典範。

為進一步提升生產力與擴大廢棄物處理量能，台灣鋼聯這次展會介紹其「低碳智慧營運平台」。該平台導入物聯網（AIoT）與數據分析技術，具備以下三大核心亮點：

1. 製程即時監控與優化：透過數據蒐集與可視化管理，精準掌握各廠區的能源消耗與設備運轉狀態，有效提升處理效率並降低不必要的能耗。

2. 碳排追蹤與透明化：透過碳管系統化記錄碳排放數據，協助企業落實嚴格的公司治理與ESG資訊揭露，滿足國內外供應鏈對低碳排的標準。

3. 數據驅動的決策支援：整合前端進料、生產製程至後端銷售的資訊，為管理層提供即時的數據後盾。

台灣鋼聯董事長林才翔表示：「落實循環經濟並非單憑理念，更需要務實的技術與數位工具輔助。我們期望透過這次高雄智慧城市展，與各界分享我們在『數位化管理』與『綠色製程』相結合的實際應用案例。這不僅是我們對環境永續的承諾，更是推動公司長期營收成長、創造股東與社會雙贏的重要動能。」

廢棄物 綠色 高雄

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