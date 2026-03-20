快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

建大攜手自行車騎士協會 重啟本土國際級賽事

中央社／ 台北20日電

台北國際自行車展將在25日開幕，輪胎製造廠建大工業董事長楊啟仁今天表示，建大將冠名加入「台灣KOM系列活動」的「KOM夏季」自行車賽事，展現品牌深耕自行車領域的行動力。

建大工業透過新聞稿指出，台灣KOM系列活動重視騎乘安全與賽事品質，本次賽事將以最高標準落實交通管制與賽道安全，從起點到終點配置專業裁判團，確保每位勇於挑戰自我的騎士，都能在最安全、專業的環境。

楊啟仁指出，過去幾年台灣自行車界歷經全球疫情的衝擊與山區地質大變動的艱難時刻，導致許多指標性活動陷入停滯。建大選擇在此刻投入資源，支持KOM品牌持續發展。

他說，中華民國自行車騎士協會多年累積的專業與口碑，已在車友心中奠定不可動搖的地位，正是建大工業看重並致力守護的核心價值。

建大指出，「2026 建大盃夏季KOM」不僅是一場本土自行車賽事的重啟，更是台灣向世界發出的邀請函。建大工業將扮演推動國際化的關鍵推手，運用全球通路與品牌渲染力，將此代表台灣精神的賽會活動，推薦給全世界喜愛高山挑戰的車友選手，讓國際看見台灣推展自行車運動的決心與實力、看到台灣高山之美、看到台灣自行車產業的穩當前行。

建大 看見台灣 交通管制

延伸閱讀

路跑／運動行銷東台灣 長濱雙浪金剛馬吸引14國跑者報名

相關新聞

中華郵政去年賺逾百億 員工有望領4.4個月獎金

隨著全球數位化與物流化的發展，傳統書信量持續下滑，目前每年約減少4,000萬封。中華郵政董事長王國材20日表示，去年在國際金融動盪環境下，中華郵政仍繳出超過100億元的獲利成績，主要來自經營彈性提升與資金運用調整。至於在員工考績與獎金方面，由於去年整體績效超出目標約60億元，相關獎金發放可達4.4個月，確定達標並優於預期。

台北市房市新訊號 近一期實價登錄交易件數增、住宅價格指數跌

北市地政局上午發布最近一期、114年12月實價登錄交易件數499件，較11月增幅16.86%；交易總額147.82億元，較11月增幅9.00%；住宅價格指數125.85，較11月下跌0.99 %。

新北預售、成屋兩樣情！這些建案拉抬核心區 預售市場「價量俱漲」

新北市預售、成屋市場兩樣情。新北市政府20日發布2025年第4季不動產市場季報，預售「價量俱漲」創下新高，平均單價達每坪72.3萬元，季漲3.3%，成屋則呈現「價量俱跌」，平均單價每坪49.6萬元，季減3.3%。

20年等待成真 台中國際會展中心3月23日開幕

中台灣期盼20年夢想成真！台中國際會展中心3月23日將隆重舉辦開幕典禮，在市長盧秀燕任內積極推動下，中台灣首座國際級會展場館正式開幕啟用，將帶領台中全面邁向國際會展城市。

央行放寬貸款成數 房市可回暖了？房仲全聯會：象徵意義大於實質效益

央行19日理監事會議後宣布，將全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由5成調升至6成。對此，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會）理事長王瑞祺表示，認為央行願意回應市場聲音並進行調整，有助於穩定市場信心，亦代表政策開始朝向更具彈性的方向修正。

央行打房公寓首當其衝 七都公寓總價全面下修

在央行第七波選擇性信用管制續行下，房市觀望情緒仍濃厚，市場已經進入價格修正期。永慶房屋比較七都2024年與2025年大樓和公寓的成屋總價中位數，除雙北和桃園的大樓產品未見下跌外，其餘縣市的大樓和公寓總價全面下跌。其中，高雄市大樓從2024年的950萬元下修至868萬元，年減幅8.6%為七都最高、而公寓方面則是台南市年減8.8%居冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。