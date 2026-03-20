建大攜手自行車騎士協會 重啟本土國際級賽事

台北國際自行車展將在25日開幕，輪胎製造廠建大工業董事長楊啟仁今天表示，建大將冠名加入「台灣KOM系列活動」的「KOM夏季」自行車賽事，展現品牌深耕自行車領域的行動力。

建大工業透過新聞稿指出，台灣KOM系列活動重視騎乘安全與賽事品質，本次賽事將以最高標準落實交通管制與賽道安全，從起點到終點配置專業裁判團，確保每位勇於挑戰自我的騎士，都能在最安全、專業的環境。

楊啟仁指出，過去幾年台灣自行車界歷經全球疫情的衝擊與山區地質大變動的艱難時刻，導致許多指標性活動陷入停滯。建大選擇在此刻投入資源，支持KOM品牌持續發展。

他說，中華民國自行車騎士協會多年累積的專業與口碑，已在車友心中奠定不可動搖的地位，正是建大工業看重並致力守護的核心價值。

建大指出，「2026 建大盃夏季KOM」不僅是一場本土自行車賽事的重啟，更是台灣向世界發出的邀請函。建大工業將扮演推動國際化的關鍵推手，運用全球通路與品牌渲染力，將此代表台灣精神的賽會活動，推薦給全世界喜愛高山挑戰的車友選手，讓國際看見台灣推展自行車運動的決心與實力、看到台灣高山之美、看到台灣自行車產業的穩當前行。