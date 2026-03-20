台北市房市新訊號 近一期實價登錄交易件數增、住宅價格指數跌

北市地政局上午發布最近一期、114年12月實價登錄交易件數499件，較11月增幅16.86%；交易總額147.82億元，較11月增幅9.00%；住宅價格指數125.85，較11月下跌0.99 %。

據統計，114年12月台北市實價登錄量價動態，全市交易量共499件，較11月427件增加72件，增幅16.86%，較前一年同期428件，增幅16.59%；交易總額為147.82億元，較11月135.62億元增加12.20億元，增幅9.00%，較前一年同期119.04億元，增幅24.18%。

另外，各行政區12月交易量，7區增加、5區減少，增幅最大為中山區，較11月增加49.02%；減幅最大為文山區，較11月減少10.81%。

地政局指出，各行政區交易總額依序由大安區27.08億元、中山區21.01億元及信義區16.85億元位居前3名；總額最少為大同區，僅3.61億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約6.50倍。交易總額增幅最大為中正區，較11月增加81.31%；減幅最大為信義區，較11月減少25.90%。

另外、力住宅價格指數分析，114年12月全市住宅價格指數125.85，較11月127.11下跌0.99%，較前一年同期130.65下跌3.67%。

大樓住宅價格指數137.15，較11月139.08下跌1.39%；公寓住宅價格指數110.33，較11月111.31下跌0.88%；小宅住宅價格指數125.50，較11月126.35下跌0.67%。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，皆下跌。

據統計，北市114 年9月臺北市房市交易量增加8.25%、住宅價格指數上升0.65%；114年10月房市交易量減少2.02% 、住宅價格指數上升0.35%；11月房市交易量減少2.29%、住宅價格指數下跌0.45%。12月是量增、價跌。

對此，北市地政局指出，主要是從數據面觀察，北市交易量12月較上個月，有7個行政區增加，其中中山區、大安區及士林區較上個月交易量都增加40%以上，因此全市交易量及總額都有提升。至於背後的可能原因，包括季節效應、政策或經濟影響，會再觀察。