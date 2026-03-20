新北預售、成屋兩樣情！這些建案拉抬核心區 預售市場「價量俱漲」

新北市預售、成屋市場兩樣情。新北市政府20日發布2025年第4季不動產市場季報，預售「價量俱漲」創下新高，平均單價達每坪72.3萬元，季漲3.3%，成屋則呈現「價量俱跌」，平均單價每坪49.6萬元，季減3.3%。

新北市地政局指出，核心區包括板橋、新店、永和等多個指標新案集中推出，預售屋交易量占比由上季的24.5%躍升至39.4%，帶動全市平均單價，但若單看成屋，大樓、公寓市場，房價則為下跌修正的狀況。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，以建物類型分析，預售屋價量俱漲創下新高，平均單價達每坪72.3萬元，季漲3.3%，核心地段如板橋、新店、永和等地，有多個單價突破9字頭、甚至破百萬的指標性大案集中成交，像是板橋「遠揚之森A+」、新店「華固譽誠」、永和的「漢皇 River Sky」等，加上營建與土地成本居高不下，建商讓利空間有限，推升整體預售市場的數據表現。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，市中心或宜居性強的地帶有其房市穩定性，品牌建商進駐又錦上添花，價量表現倒也合理，且目前蛋白區交易不振，整體交易量亦都偏少，更容易因為個案影響帶動。

成屋方面，呈現價量俱跌，平均單價每坪49.6萬元，季減3.3%，交易量則衰退18%，顯示在信用管制與高利率環境下，成屋(大樓)買氣轉趨保守；成屋持續修正，平均單價下滑至每坪38.1萬元，季減1.6%，因產品競爭力較弱，受政策與環境衝擊最為直接，價量同步走弱。

在行政區表現方面，永和區是本季表現最亮眼的區域之一，整體價格大漲19.2%，達每坪75.9萬元，交易量也大增 38.7%，包辦了預售屋每坪92.5萬元、成屋大樓每坪68.5萬元、成屋公寓每坪50.4萬元的房價三冠王，為缺乏新案的永和注入活水，帶動價量齊揚。

板橋區本季整體均價上漲10%，達每坪70.6萬元，交易量增加 38.1%，預售屋交易量高達 567筆，穩居全新北第一；新莊區是本季主要行政區中唯一呈現價量俱跌的區域，整體均價微跌1.5%，為每坪59.4萬元，交易量下滑 14.8%，但並非代表區域市場轉弱，而是因為上季有指標大案「國泰曦」大量去化，墊高了比較基期，本季重劃區新推案較少，交易結構回歸常態所致。

若以生活圈角度分析，中永和四號公園周邊生活機能極度成熟，加上綠地稀缺性，新案推出就能吸引高資產族群進駐，本季預售屋平均單價高達每坪120萬元，不但創下區域價格天花板，也位居全新北市第一。

板橋溪崑生活圈過去較少大型新案，本季因指標建案「協和新中興」帶動，以212筆的成績，奪下新北市主要生活圈的預售屋交易量第一名，表現甚至超越新店央北與林口家樂福等熱門重劃區。

相較於預售屋集中在核心蛋黃區，成屋大樓的買盤則外溢至外圍區域，淡水市區生活圈本季以97筆拿下成屋大樓交易量冠軍，在親民總價、成屋供給量充足的條件下，持續吸引預算有限的首購族或剛性需求買盤進場，呈現穩定去化的格局。

資料來源／新北地政局

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