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20年等待成真 台中國際會展中心3月23日開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
會展中心試營運後，陸續迎來多項指標性展覽，到訪超過40萬人次、商機逾15億元。中市經發局提供
會展中心試營運後，陸續迎來多項指標性展覽，到訪超過40萬人次、商機逾15億元。中市經發局提供

中台灣期盼20年夢想成真！台中國際會展中心3月23日將隆重舉辦開幕典禮，在市長盧秀燕任內積極推動下，中台灣首座國際級會展場館正式開幕啟用，將帶領台中全面邁向國際會展城市。

盧秀燕表示，台中國際會展中心是市府團隊全力推動的重大建設，從規劃、預算到工程推進，歷經疫情衝擊、缺工缺料與營建成本高昂等多重挑戰，仍堅持「開不了的工要開工、完不了的工要完工」，終於不負對市民的承諾，如期完工營運。

盧秀燕強調，這不僅是一座場館，更是承載中部產業20年期待的夢想結晶，將為台中注入新的經濟動能，成為鏈結國際市場的核心平台。

盧秀燕指出，台中作為台灣製造業重鎮，長期缺乏國際級會展平台，如今會展中心落成，將結合在地完整產業聚落與「前店後廠」模式，吸引全球買主來台中看展、下單、合作，帶動產業升級與城市發展的正向循環，在當前國際局勢及經濟大環境不確定下，為產業注入一劑強心針。

經發局指出，台中國際會展中心採展覽館、會議中心雙核心設計，可容納約1萬2,600人，展覽館配合中部產業重型機具展示需求，具備高載重地坪與挑高空間，以及直上4樓的布展車道，室內外可提供2,360個攤位。

會議中心則可支援近5,000席國際會議及大型宴會需求，更是台灣首座鑽石級綠建築，整體設施符合國際標準，具備承接大型展覽與專業會議的完整量能。

經發局補充，會展中心自去年10月試營運以來，陸續迎來多項指標性展覽，包括「台灣國際五金工具博覽會」、「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」等，締造到訪超過40萬人次、商機超越15億元輝煌成果，開幕後第一展更將迎來睽違八年號召業者盛大返鄉舉辦的「TMTS 2026台灣國際工具機展」，成功串聯展覽、會議與產業交流，全面提升中台灣在國際會展版圖中的能見度。

經發局強調，台中將持續強化會展產業發展，加速興建二期會展中心，擴大場館規模與國際承接能力，打造台中國際會展中心成為連結全球市場的重要樞紐，讓台中穩健站上國際舞台。

會展中心開幕儀式將在盧秀燕、漾台中及台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁全程直播，誠摯邀請各界於3月23日線上共同見證台中國際會展中心開幕的重要時刻，一同迎接中台灣會展新時代的到來。

中台灣期盼20年夢想成真！台中國際會展中心3月23日將隆重舉辦開幕典禮。中市經發局提供
中台灣期盼20年夢想成真！台中國際會展中心3月23日將隆重舉辦開幕典禮。中市經發局提供

盧秀燕 台中

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