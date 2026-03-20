聯發國際餐食事業新布局 馬來西亞老字號「新峰肉骨茶」即將來台

聯發國際（2756）20日宣布擴大餐食事業布局，與馬來西亞知名肉骨茶品牌「新峰肉骨茶」攜手，將共同開發台灣及北美市場，預計在今年開出首店，同時布局商品通路市場。而集團旗下另一南洋料理品牌「Mamak檔」餐廳也將升級轉型，在台灣樹立南洋料理的標竿，並加速展店，餐食事業可望成為集團在茶飲外的第二條成長曲線。

新峰肉骨茶創立於1971年，是馬來西亞享譽盛名的老字號肉骨茶，從小攤販做到大店面，深受當地人與觀光客的喜愛，也是台灣民眾到馬來西亞旅遊時，幾乎人人必訪的知名餐飲品牌，因此看好該品牌在台灣市場的發展潛力。

聯發國際表示，此次與新峰肉骨茶合資合盟，雙方除了攜手布局台灣及北美餐飲市場外，也將延伸至FMCG商品通路，並結合公司全球門市據點與供應鏈平台優勢，推動品牌的跨區域發展，創造多元的營收來源。

此外，聯發國際深耕南洋餐食領域多年，旗下既有的「Mamak檔」餐廳今年也將有新一波升級轉型，透過導入新商業模式、新店型設計與品牌視覺重塑，全面強化南洋餐食事業版圖，在產品力與營運模型成熟後，將快速複製展店，目標3年內達成100店規模，搶攻區域連鎖市場。

聯發國際在Sharetea歇腳亭與UG雙品牌帶動下，茶飲營收持續穩定成長，海內外布局皆有斬獲，擴張腳步穩健，而今年也將進一步擴大餐食布局，以「容易複製、快速展店、易帶出海」為核心策略，透過標準化營運模型與品牌輸出能力，建立具規模化與連鎖化潛力的新餐飲平台。

今年聯發國際的餐食事業將聚焦「南洋餐食」與「國民美食」業態，開啟第二條成長曲線。聯發國際強調，集團長期深耕全球茶飲市場，已建立完整的品牌經營、供應鏈整合及國際拓展能力，未來將以此為基礎，延伸至餐食領域，形成「茶飲＋餐食」雙主軸發展模式，提升整體營運韌性與成長動能，並持續透過品牌合作、策略聯盟與多元通路布局，加速餐食事業規模化發展，朝向國際餐飲平台邁進。