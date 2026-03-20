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郵政人力吃緊 王國材：招考頻率倍增、強化人力補口

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政董事長王國材20日表示，隨著郵政業務轉型加速，將全面強化招募力道。聯合報系資料照
中華郵政董事長王國材20日表示，隨著郵政業務轉型加速，將全面強化招募力道。聯合報系資料照

中華郵政董事長王國材20日表示，隨著郵政業務轉型加速，將全面強化招募力道。由於快捷業務年成長達13%，同仁工作負擔明顯加重，未來將透過提高招考頻率及內部人力調整等多項措施，因應營運需求。

他指出，招考制度將由過去一年一次，調整為一年兩次，加快補充人力；同時，也將透過內部調整，將部分書信業務人員轉調至包裹業務，以因應整體業務結構轉變。

根據統計，中華郵政近5年退休人數累計達4,919人，在退休潮影響下，人力逐步出現缺口。為補足人力，近期已公開招募半日制內勤人員，自3月12日至25日開放報名，不限年齡與性別，高中職畢業即可報考，筆試僅考「郵務營業規章」，並搭配口試評分。該職缺每日工時4小時，月薪約1萬8,930元。

面對人力吃緊情況，王國材表示，目前仍以全職人力為招募主力，半日制人力則用於支援尖峰時段，包括清晨與夜間作業，以確保整體服務量能穩定。

他進一步說明，夜間作業主要配合電商物流需求。現行快捷服務只要上午10點前交寄，北、中、南可達當日配送，東部則為隔日送達。為因應電商出貨節奏，郵政人員須於晚間進行收件、理貨與配送作業，因此採取輪班制度，並同步兼顧員工權益。

王國材強調，目前人力缺口以外勤及中階主管最為明顯，除擴大招募外，也將持續進行內部調整，以提升整體運作效率。他指出，去年郵政轉型已見初步成效，但人力配置尚未完全到位，今年將以補齊人力缺口為首要任務，使轉型步調與營運需求同步推進。

中華郵政 人力 王國材 退休

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