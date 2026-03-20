中華郵政去年賺逾百億 員工有望領4.4個月獎金

隨著全球數位化與物流化的發展，傳統書信量持續下滑，目前每年約減少4,000萬封。中華郵政董事長王國材20日表示，去年在國際金融動盪環境下，中華郵政仍繳出超過100億元的獲利成績，主要來自經營彈性提升與資金運用調整。至於在員工考績與獎金方面，由於去年整體績效超出目標約60億元，相關獎金發放可達4.4個月，確定達標並優於預期。

王國材指出，傳統書信量持續下滑，目前每年約減少4,000萬封，在這樣的趨勢下，當前最重要的任務，就是將業務重心從書信逐步轉向包裹與快捷服務。

這也是中華郵政轉型的核心方向，以去年為例，快捷業務成長約13%，整體業務也有約3%的成長，顯示轉型已逐步見到成果。在物流方面，除了A7物流中心預計今年5月啟用外，數位化也持續推進，包括民眾使用的App，以及上門收件服務，例如農產品收件等，都可以透過App預約，由郵局到指定地點收件並進行配送。

去年國際金融動盪，美國祭出對等關稅等，中華郵政仍繳出超過101.54億元的獲利成績，王國材說，主要來自經營彈性提升與資金運用調整。展望2026年，預期國際金融市場波動將相對趨緩，中華郵政仍將以郵務、儲匯及壽險三大本業為核心，穩健推動業務發展，同時持續提升數位服務與整體服務品質，並以超越去年獲利為目標。

在員工考績與獎金方面，王國材說，由於去年整體績效超出目標約60億元，相關獎金發放可達4.4個月，確定達標並優於預期。

此外，中華郵政也正與交通部研議，將超額盈餘用於充實資本。目前資本額約800多億元，仍有提升空間，未來希望逐步提高至1,000億至1,200億元，以強化在金融與壽險相關指標表現，提升整體財務體質。

至於郵資調整方面，王國材說，考量去年已達101.54億元獲利，目前尚未規劃調整郵資，未來將以提升服務量與業務成長作為主要營收來源，而非透過調漲郵資。