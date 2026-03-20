新北2025年Q4房市兩樣情 預售屋價漲量增、成屋市場下跌修正

新北市政府今日發布2025年第4季不動產市場季報，數據顯示整體市場呈現價量俱漲的表象，成交均價達每坪58萬，較上季上漲7.4%，主要歸因於「預售屋交易量占比提升」所導致的結構性轉變，如板橋、新店、永和有多個指標新案集中推出，預售屋交易量占比由上季的24.5%躍升至39.4%，帶動平均單價。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，以建物類型分析，預售屋價量俱漲創下新高，平均單價達每坪72.3萬，季漲3.3%，核心地段如板橋、新店、永和等地，有多個單價突破9字頭、甚至破百萬的指標性大案集中成交，加上營建與土地成本居高不下，建商讓利空間有限，推升整體預售市場的數據表現。

但在成屋部分，則呈現價量俱跌，平均單價每坪49.6萬，季減3.3%，交易量則衰退18%，顯示在信用管制與高利率環境下，大樓買氣轉趨保守；公寓持續修正，平均單價下滑至每坪38.1萬，季減1.6%，因產品競爭力較弱，受政策與環境衝擊最為直接，價量同步走弱。

在行政區表現方面，永和區是本季表現最亮眼的區域之一，整體價格大漲19.2%，交易量也大增38.7%，包辦了預售屋、大樓、公寓房價三冠王，為缺乏新案的永和注入活水，帶動價量齊揚；板橋區本季整體均價上漲10%，交易量增加38.1%，預售屋交易量高達567筆，穩居全新北第一。

新莊區是本季唯一呈現價量俱跌的區域，整體均價微跌1.5%，交易量下滑14.8%，但並非代表區域市場轉弱，而是因為上季有指標大案「國泰曦」大量去化，墊高了比較基期，本季重劃區新推案較少，交易結構回歸常態所致。

若以生活圈角度分析，中永和四號公園周邊生活機能極度成熟，加上綠地稀缺性，新案推出就能吸引高資產族群進駐，本季預售屋平均單價高達每坪120萬，不但創下區域價格天花板，也位居全新北市第一。板橋溪崑生活圈過去較少大型新案，本季因指標建案「協和新中興」帶動，以212筆的成績，奪下新北市主要生活圈的預售屋交易量第一名，表現甚至超越新店央北與林口家樂福等熱門重劃區。

相較於預售屋集中在核心蛋黃區，大樓買盤則外溢至外圍區域，淡水市區生活圈本季以97筆拿下交易量冠軍，在親民總價、成屋供給量充足的條件下，持續吸引預算有限的首購族或剛性需求買盤進場，呈現穩定去化的格局。