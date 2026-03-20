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聯發國際增新品牌　擴大餐食為第二條成長曲線

中央社／ 記者江明晏台北2026年3月20日電

聯發國際（2756）旗下有歇腳亭、UG等茶飲品牌，今天宣布攜手馬來西亞肉骨茶品牌共同開發台灣、北美市場，預計今年在台開出首店；集團旗下另一南洋料理品牌也將升級加速展店，餐食事業可望成為茶飲之外的第二條成長曲線。

聯發國際今天發布訊息，宣布擴大餐食事業布局，與馬來西亞肉骨茶品牌「新峰肉骨茶」攜手，將共同開發台灣及北美市場，預計在今年開出首店，同時布局商品通路市場。

新峰肉骨茶創立於1971年，是馬來西亞的老字號肉骨茶，從小攤販做到大店面，受當地人與觀光客的喜愛，聯發國際看好該品牌在台灣市場的發展潛力。

聯發國際表示，此次與新峰肉骨茶合資合盟，雙方除攜手布局台灣及北美餐飲市場外，也將延伸至FMCG（快速消費品）商品通路，並結合海外門市據點與供應鏈平台優勢，推動品牌的跨區域發展，創造多元的營收來源。

此外，集團旗下另一南洋料理品牌Mamak檔餐廳也將升級轉型，並加速展店，目標3年內達成100店規模，搶攻區域連鎖市場。

聯發國際表示，在歇腳亭與UG雙品牌帶動下，茶飲營收持續穩定成長，海內外布局皆有斬獲，擴張腳步穩健；今年將進一步擴大餐食布局，以「容易複製、快速展店、易帶出海」為核心策略，透過標準化營運模型與品牌輸出能力，建立具規模化與連鎖化潛力的新餐飲平台。

聯發國際指出，餐食事業今年將聚焦「南洋餐食」與「國民美食」業態，開啟第二條成長曲線，形成茶飲與餐食雙主軸發展模式，提升營運韌性與成長動能，並持續透過品牌合作、策略聯盟與多元通路布局，加速餐食事業規模化發展，朝向國際餐飲平台邁進。

布局 歇腳亭 馬來西亞

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