長興液態封裝材料下半年出貨增 股價一度亮燈

材料大廠長興（1717）19日法說會表示，今年3、4季旗下液態封裝材料有望占月營收比重4%-5%，股價一度亮燈至68.9元，後漲幅又收斂。

長興表示，去年本業受中國整體景氣拖累，2025年全年營收年減約7.93％，但聚焦利基型產品，毛利率則略有提升，去年整體營運呈現「毛利率增加、營業額下滑」。

展望今年，隨中國大陸基建需求開出、加上政府陸續推出總經拉升措施，長興認為，今年量（營收）與質（獲利率）應可期待出現一定反彈。且長興產品多為利基型產品，隨產品組合優化，今年表現應不會比去年差。

長興半導體封裝材料今年出貨也預估將逐季升溫。長興表示，今年下半年晶圓級液態封裝材料（LMC）將更顯著貢獻營收，首季小量供貨，第2季開始量會逐步上來，預估至第3季能達到客戶要求的穩定供貨量。延續去年法說會展望，預估今年3至4季，半導體材料占營收比重，有機會達到4%-5%。此外，電子材料出貨動能升溫，預估下半年獲利表現，應會優於上半年。

展望三大事業部門，長興表示，特化部分隨產品組合優化，有機會延續2026年的成長。電子材料部分，乾膜光阻銷售量還能維持穩定，近期在成本控制、供應商管理持續有進步，能量持穩、獲利可望提升；真空壓模機受惠ABF載板需求，預期顯著成長。合成樹脂業務也預估有一定的成長空間。