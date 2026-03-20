創業比上班好？15%已實際創業，期待淨利與實際收益差距曝光

「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展」於台北世貿落幕，4天展期吸引約10萬人次參觀。主辦單位統計展期共留下5,109筆創業諮詢資料，並簽署1,513筆加盟意向書，其中1,486筆已繳交訂金，顯示創業與加盟熱度持續升溫。1111人力銀行同步調查也發現，超過半數上班族有創業打算，創業已成不少人轉換跑道的重要選項。

根據1111人力銀行「2026年全民創業現況與風險調查」指出，有64.2% 民眾具創業意願，其中15.8% 已實際投入創業。觀察熱門創業類型，以特色小吃 （32.2%） 居冠，其次為咖啡茶飲 （14.3%） 、網路代購（14.3%）、早午餐（14.1%）及微型電商（11.8%）。1111 人力銀行發言人莊雨潔分析，台灣外食比重高，餐飲創業門檻相對較低，加上經營模式易理解，成為不少新手首選；而網路代購因成本低、時間彈性高，也常被視為副業起點。

從創業通路來看，仍以實體店面（55.7%）為主，其次為網路銷售（45.5%）、自由接案（38.8%）與市集商家（18.7%）。至於創業動機，則以「工時彈性／照顧家人」（45.9%）、「正職薪水太低」（42.4%）及「想自己當老闆」（39.2%）為主，此結果也反映職場壓力與薪資結構問題。

進一步觀察創業時機，平均年齡落在37.5歲，較去年的39歲略為提前；創業初期預計投入金額約25.7萬元，與去年的24萬元相近。莊雨潔指出，隨著AI工具導入與新型態創業模式興起，「一人公司」逐漸增加，降低創業門檻，也讓年輕族群更願意提早嘗試。而資金來源仍以個人積蓄（81.4%）為主，其次為青創貸款／政府補助（22.6%）與長輩資助（15.1%），其中仍有不少人坦言，即使政府提供優惠貸款方案，但仍不清楚申請管道或認為程序繁瑣而不願嘗試。

至於創業風險，受訪者最擔心「周轉不靈」（65.9%）、「店租壓力」（58.6%）及「景氣不佳影響消費」（50.9%）。進一步詢問曾創業的受訪者，則表示，收攤主因包括客源不穩（31.3%）、地點不佳（30.1%）及資金用罄（29%），顯示大環境的市場分析與資金是否穩定仍是最大挑戰。

在收入方面，受訪者期待每月純淨利79,158元，此數字的確高於目前上班族普遍薪資，但相較實際創業者的平均收入則為68,000元，兩者落差約1.1萬元，甚至仍有1.2% 的創業者，目前處於虧損狀態。莊雨潔建議，投入創業前，仍須要審慎評估市場與資金規劃，以免最終因無法承擔風險，讓創業美夢成了負債噩夢。