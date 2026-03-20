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和泰產險大直大樓正式啟用 邁入2.0時代

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
和泰產險20日大直大樓啟用誌慶，和泰汽車董事長黃南光(右三)與和泰汽車總經理蘇純興(右二)、和泰產險董事長蔡伯龍(左三)、和泰產險總經理顏思齊(左二)、以及朱騰惠建築師(右一)、陳維翔建築師(左一)等共同剪綵。（任珮云攝）
和泰產險20日大直大樓啟用誌慶，和泰汽車董事長黃南光(右三)與和泰汽車總經理蘇純興(右二)、和泰產險董事長蔡伯龍(左三)、和泰產險總經理顏思齊(左二)、以及朱騰惠建築師(右一)、陳維翔建築師(左一)等共同剪綵。（任珮云攝）

和泰集團旗下和泰產險於20日正式舉行「大直大樓啟用典禮」。典禮由和泰汽車董事長黃南光、總經理蘇純興，及和泰產險董事長蔡伯龍、總經理顏思齊等高層共同剪綵。這座位於大直商圈的核心地標，不僅象徵和泰產險邁入「2.0 時代」，也展現和泰集團深耕臺灣、永續經營的具體成果。

和泰產險即將跨越第一個十年的里程碑，和泰汽車董事長黃南光致詞時指出，這座大樓承載著集團深耕在地的宏願 。面對近年挑戰，產險團隊展現「不畏挑戰、不斷進化」的核心特質，以強大執行力守護品牌信譽。未來，產險將作為集團Mobility服務生態系中，發揮串聯服務鏈與分散風險的關鍵力量。

總經理顏思齊於會中分享經營績效，和泰產險在過去九年間業績成長達3.1倍，2025年簽單保費規模已達156億元 。在經營體質上，透過數位轉型與AI科技導入，稅前利益從2023年的14.0億元顯著成長至2025年的24.3億元，股東權益亦由42.6億元躍升至86.4億元，展現出強大的經營韌性與穩健獲利能力。

這座大樓由朱騰惠建築師、陳維翔建築師團隊精心策劃，設計細節處處展現金融專業與東方美學的融合，大樓外觀採用鈦金色基調，象徵金融保險業的專業、穩健與信任。建築大量運用圓弧設計打破商務建築的冷峻，更貼近與保戶的和諧互動。選用青色玻璃帷幕，並應用特殊印刷技術融入和氏璧玉的紋路；入口處設置的漢白玉噴水池，巧妙呼應「和泰」之名與溫潤如玉的服務承諾。

和泰產險董事長蔡伯龍提到，大樓從籌備、動土到完工歷時數載，這段「自地自建」的過程集結眾人之力才達成今日成果。為實踐低碳營運轉型，建置太陽能發電系統、雨水回收系統等，並取得「黃金級綠建築」認證。秉持「以員工為核心」進行空間規劃，數位轉型導向，建置多功能會議空間，標配高效遠端協作環境。辦公室設有創意發想角落，供同仁沉澱思考或跨部門交流。全員標配高品質人體工學椅，頂樓還有綠意草皮跑道及舒展空間，作為同仁繁忙之餘的能量補給站。

和泰產險強調，未來將以大直智慧樞紐為基地，持續深化保險科技（InsurTech）與AI應用，並與集團各事業體加強協作綜效，為客戶創造更全面的保障與信賴。

董事長 和泰

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