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啟新生技財報／去年持續創高 EPS 5.31元 竹北新廠啟用強化布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

啟新生（7837）20日宣布，董事會已於19日通過2025年度財報，全年合併營收10.98億元，年增27.7%，續創歷史新高；稅後淨利1.18億元，年增24.7％，皆達雙位數成長；每股純益（EPS）5.31元，高於2024年的4.55元。

啟新生技表示，近年公司營運維持穩定成長，2025年營收已連續兩年維持逾25%的成長幅度，2026年前二月累計合併營收1.62億元，年增逾23%，創歷史同期新高，顯示公司在生技醫藥供應鏈的佈局逐步發酵。

營收成長主要來自自有產品與檢驗服務雙引擎帶動，其中CMP微生物試劑產品線持續拓展應用領域，同時整合檢驗服務資源，提升整體服務價值與客戶黏著度。

在產能與技術布局方面，啟新生技位於新竹生醫園區的竹北生醫廠近期正式啟用，該廠規劃為PIC/S GMP等級生產基地，未來將提供細胞培養基、關鍵試劑與耗材的研發、生產及品質檢測服務，強化公司在再生醫療產業供應鏈中的佈局。

此外，公司也持續拓展國際市場，透過與國際夥伴ESCO合作，積極布局東南亞市場，將台灣成熟的生技產品與檢驗服務推向區域市場。

展望未來，啟新生技表示，隨著竹北生醫廠投入營運、再生醫療相關服務逐步放量，加上產品與檢驗服務雙引擎持續推動，公司營運動能可望延續，亦預計於2026年上市櫃，並持續深化生技醫藥供應鏈，成為台灣生技醫藥公司最重要的合作夥伴、協助客戶邁向國際市場。

營收 布局 供應鏈

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