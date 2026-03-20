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新北兩樣情！成屋下跌、預售屋「價量俱漲」 這區最狂大漲近二成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
114年第4季永和區包辦預售屋、大樓、公寓的房價三冠王。新北市地政局提供
114年第4季永和區包辦預售屋、大樓、公寓的房價三冠王。新北市地政局提供

新北市政府今日發布114年第4季不動產市場季報，數據顯示整體市場呈現「價量俱漲」，成交均價達58萬/坪，較上季上漲7.4%，不過市府分析，漲勢主要歸因於「預售屋交易量占比提升」所導致的結構性轉變。

市府地政局指出，第4季核心區，如板橋、新店、永和有多個指標新案集中推出，預售屋交易量占比由上季的24%躍升至39%，帶動全市平均單價，但若單看成屋，大樓、公寓市場，房價則為下跌修正的狀況。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，以建物類型分析，預售屋價量俱漲創下新高，平均單價達72.3萬/坪，季漲3.3%，核心地段如板橋、新店、永和等地，有多個單價突破9字頭、甚至破百萬的指標性大案集中成交。如板橋「遠洋之森A+」、新店「華固譽誠」、永和的「漢皇 River Sky」。

成屋大分則呈現價量俱跌，平均單價49.6萬/坪，季減3.3%，交易量則衰退18%，顯示在信用管制與高利率環境下，其中大樓買氣轉趨保守；公寓持續修正，平均單價下滑至38.1萬/坪，季減1.6%。

在行政區表現方面，永和區是本季表現最亮眼的區域之一，整體價格大漲19.2%，達75.9萬/坪，交易量也大增 38%，包辦了預售屋（92.5萬/坪）、大樓（68.5萬/坪）、公寓（50.4萬/坪）的房價三冠王。

板橋區本季整體均價上漲10%達70.6萬/坪，交易量增加38.1%，預售屋交易量高達567筆，穩居全新北第一。

新莊區是本季主要行政區中唯一呈現價量俱跌的區域，整體均價微跌1.5%（59.4萬/坪），交易量下滑14.8%，但並非代表區域市場轉弱，而是因為上季有指標大案「國泰曦」大量去化，墊高了比較基期，本季重劃區新推案較少，交易結構回歸常態所致。

若以生活圈角度分析，中永和四號公園周邊生活機能極度成熟，加上綠地稀缺性，新案推出就能吸引高資產族群進駐，本季預售屋平均單價高達120萬/坪，不但創下區域價格天花板，也位居全新北市第一。

板橋溪崑生活圈過去較少大型新案，本季因指標建案「協和新中興」帶動，以212筆的成績，奪下新北市主要生活圈的預售屋交易量第一名，表現甚至超越新店央北與林口家樂福等熱門重劃區。

相較於預售屋集中在核心蛋黃區，成屋大樓的買盤則外溢至外圍區域，淡水市區生活圈本季以97筆拿下成屋大樓交易量冠軍，在親民總價、成屋供給量充足的條件下，持續吸引預算有限的首購族或剛性需求買盤進場，呈現穩定去化的格局。

新北市114年第4季預售屋價量俱漲，平均單價達72.3萬／坪。新北市地政局提供
新北市114年第4季預售屋價量俱漲，平均單價達72.3萬／坪。新北市地政局提供

新北市114年第4季成屋(大樓)呈現價量俱跌，平均單價49.6萬／坪。新北市地政局提供
新北市114年第4季成屋(大樓)呈現價量俱跌，平均單價49.6萬／坪。新北市地政局提供

新北市114年第4季成屋(公寓)持續修正，平均單價下滑至38.1萬／坪。新北市地政局提供
新北市114年第4季成屋(公寓)持續修正，平均單價下滑至38.1萬／坪。新北市地政局提供

預售屋 板橋 交易量

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