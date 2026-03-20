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中部人20年等待成真！台中國際會展中心下周一開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心。圖／台中市政府提供

中台灣期盼20年夢想成真，台中市政府宣布，台中國際會展中心3月23日將隆重舉辦開幕典禮，在市長盧秀燕任內積極推動下，中台灣首座國際級會展場館正式開幕啟用，將帶領台中全面邁向國際會展城市。TMTS台灣國際工具機展將於3月25日至28日盛大開展。

經發局說明，台中國際會展中心採展覽館、會議中心雙核心設計，可容納約1萬2600人，展覽館配合中部產業重型機具展示需求，具備高載重地坪與挑高空間，以及直上4樓的布展車道，室內外可提供2360個攤位。

會議中心可支援近5000席國際會議及大型宴會需求，更是台灣首座鑽石級綠建築，整體設施符合國際標準，具備承接大型展覽與專業會議的完整量能。

經發局說明，會展中心去年10月試營運，陸續迎來多項指標性展覽，包括「台灣國際五金工具博覽會」、「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」等，締造到訪超過40萬人次、商機超越15億元的輝煌成果。

經發局指出，開幕後第一展更將迎來睽違八年號召業者盛大返鄉舉辦的「TMTS 2026台灣國際工具機展」，成功串聯展覽、會議與產業交流，全面提升中台灣在國際會展版圖中的能見度。

經發局強調，台中將持續強化會展產業發展，加速興建二期會展中心，擴大場館規模與國際承接能力，打造台中國際會展中心成為連結全球市場的重要樞紐，讓台中穩健站上國際舞台。

經發局表示，會展中心開幕儀式將在盧秀燕、漾台中及台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁全程直播，誠摯邀請各界於3月23日線上共同見證台中國際會展中心開幕的重要時刻，一同迎接中台灣會展新時代的到來。

台中國際會展中心今年初舉辦「台灣國際五金工具博覽會」。記者黃仲裕／攝影
台中國際會展中心今年初舉辦「台灣國際五金工具博覽會」。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 台中市

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