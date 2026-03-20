保瑞法說會／董座盛保熙：去年為公司整合年 今年起重啟國際併購腳步

保瑞（6472）19日召開法人說明會，董事長盛保熙表示，2025年為公司整合年，重點在於整併歷年併購資產、優化產品組合並提升營運效率，同時強化現金流體質，為後續成長奠定基礎。隨著國際環境不確定因素趨緩，2026年已重新啟動併購策略，並鎖定技術與規模兩大方向，積極擴大CDMO（委託開發與製造）布局。

泰福-KY（6541）也在19日召開法說會，公司透露，去年第3、4季已兩次出貨的生物相似藥TX-01，目前正透過銷售夥伴Cipla在美國市場銷售，今年第1季已第三次出貨給銷售夥伴，數量正逐步成長，今年3月營收將可看到TX-01的業績貢獻。法人預期，泰福3月營收月增、年增都有機會顯著成長。

盛保熙指出，去年全球併購市場受政策與總體環境影響一度趨緩，公司亦同步放慢腳步，但今年市場已逐步回溫，近期將赴紐約與多家國際大型藥廠洽談合作與潛在併購機會。他並透露，不僅保瑞本身積極評估標的，旗下泰福-KY亦同步尋找大分子CDMO併購機會，以擴大生物製劑製造規模與競爭力。

在營運策略方面，保盛熙指出，今年聚焦三大發展主軸，包括持續擴大CDMO規模、推動罕見疾病產品組合，以及加速高價值學名藥成長。公司已備妥充裕資金，除持續投入資本支出與市場行銷外，也保留資金彈性以支應後續併購計畫，進一步強化整體競爭優勢。

產品布局方面，保瑞表示，今年將有10項學名藥產品陸續上市，其中七項已有明確上市時程，整體潛在市場規模逾10億美元；另有2項P4產品已取得藥證，惟上市時程尚待確認。針對市場關注的多發性硬化症用藥，公司指出，今年2月原廠默克相關專利已遭判定無效，後續雖新增適應症專利，但公司內部仍以今年底前上市為目標，並力拚成為首批進入市場的學名藥廠。

另一方面，泰福也說明大分子CDMO產能進展。公司表示，目前兩座2,000升一次性生物反應器已於今年第1季到位，未來不排除再新增兩座同規模設備，屆時總產能將提升至1.9萬升。

泰福指出，在現有產能規模下，年產能可達120個批次，若以單批次價格100萬至150萬美元估算，年營收貢獻可望達1.2億至1.8億美元，隨著產能擴充與接單進展，將成為推動營運成長的重要動能。