量販三雄轉型 尋找新定位

台灣本土量販三雄陸續推動轉型，不再只是比拚店數與促銷力道，而是各自尋找新的經營定位。其中，愛買聚焦「吃得更好」，從生鮮、熟食與健康餐切入；全聯整併大潤發後以「大全聯」打造社區百貨新店型；家樂福則在統一集團主導下持續瘦身並強化會員生態圈。

量販業的新競爭不再是低價，而是場景、會員、生態圈與商品力。展店策略上，量販三雄近年同步轉趨保守，從過去以擴點帶動成長，轉向檢視單店效益與營運體質。家樂福持續調整據點結構，去年關閉四家量販店，家數降至63家；全聯則在整併大潤發後，在2025年底率先開出全新量販店型，為近五年首見的新量販據點，目前共有21家「大全聯」量販店；愛買去年關閉台北忠孝店，目前維持13家規模。整體來看，量販業不再以積極展店作為主要成長動能。

遠東集團旗下愛買營運長姚偉昱昨（19）日表示，愛買處於兩大對手夾擊，必須走出差異化路線，從蔬果新鮮度、熟食與烘焙品質切入，強化商品力以帶動來客與消費。

全聯整併大潤發更名為「大全聯」，並以「社區百貨」作為新型量販定位，結合美食街、生活品牌與量販賣場。

至於家樂福，在統一集團接手後，近一年陸續關閉效益不佳據點，已決議終止家樂福品牌授權，未來將啟動更名評估，並全面融入uniopen生態圈，透過OPENPOINT與集團通路串聯會員經濟。