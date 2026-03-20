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健亞經營權攻防戰延燒 強生不排除行使異議股東股份收買請求權

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健亞生技（4130）經營權爭奪戰持續延燒，易威生醫與健亞共同宣布換股併購計劃後，易威董座林翰飛昨（19）日喊出，目標五年內讓健亞業績翻倍成長；強生也發布聲明，不排除依法行使異議股東股份收買請求權。

林翰飛昨日表示，台灣生技產業彼此之間需要整併，才能在國際市場競爭，他有信心易威將是健亞最佳合作夥伴；雙方董事會已通過透過換股合併，健亞要成為易威100%持股子公司，這次股份轉換換股比例為健亞每1股普通股可換得易威生醫新發行普通股0.909股，雙方預計於今年4月22日召開股東會討論此案。

林翰飛表示，台灣生技產業面臨市場規模有限、企業規模偏小及資源配置效率不足等結構性問題，導致研發與製造效益難以放大。在此情況下，透過整併建立平台化架構，已成為提升競爭力的關鍵策略。

林翰飛進一步指出，易威子公司Tulex Pharmaceuticals在美國紐澤西州擁有cGMP 製造基地，具備研發、製造到商業化之完整能力。公司核心聚焦於 505(b)(2) 改良型新藥、困難學名藥及特殊劑型產品，已累積多項美國 FDA 藥證之成功經驗，產品橫跨中樞神經、罕見疾病及特殊劑型領域，逐步建立具競爭力之高門檻產品組合。

強生公司指出，健亞與易威推動換股併購案，可能引發「異議股東股份收買請求權」，將對健亞之資金調度與財務結構產生實質影響。強生目前持有健亞股份31,480,839股（持股比例約22.8%）。若本次換股條件未能合理公允反映健亞之真實內含價值，強生公司將依法行使異議股東股份收買請求權。

以健亞2026年3月19日市場收盤價32.2元初步估算，僅強生公司單一股東之潛在收買價款金額已高達10.14億元，高於健亞目前帳面現金水位。在公司總發行股數達 1.37 億股之規模下，董事會是否已針對潛在異議股東（包含強生公司）行使股份收買請求權支付價款，完成全面及嚴謹之財務壓力測試。

生技產業 股東 罕見疾病

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