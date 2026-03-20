美製車零關稅效應 品牌提前開戰

美製車關稅將降至零關稅，在立法院通過、正式實施之前，進口車的銷售普遍受到影響，在顧客的預期心態下，除了Infiniti正式宣布調降售價之外，其餘各品牌雖未正式宣布調降，但有心買新車的消費者卻已在門市透過議價與公司的優惠專案，取得不下於關稅調降的效果。

即使並非美製車，沒有調降關稅的效果，台灣賓士仍大幅調降CLA的售價。台灣賓士表示，銷售的優惠條件優於反應關稅調降的效果，消費者並不需要等待。

賓士此次發表的CLA主打「200萬元以下」的市場，是最大規模，也是最競爭的級距。這個級距與美製進口車的關係不大，調降售價主要考量產品與競爭力，這也是未來台灣賓士的策略。因應不同的產品特性與級距考量，進行價格的調整。

汎德（2247）也指出，美製車關稅真正降到「零」時，BMW會針對美國製的車款反應調降售價，但在此之前，想要急著買車的消費者透過許多銷售優惠條件，購車條件相當好。如果想要等新車款的，可以等到零關稅調降之後。