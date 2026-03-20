賓士車降價 衝刺銷售量 CLA 降價一成 今年銷量目標拚達以往三倍

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）昨（19）日宣布新一代CLA大幅降價，從210萬元降至187萬元，降價超過一成，全力搶攻豪華車市場中，競爭最激烈的「200萬元以下級距」戰場。

台灣賓士喊出「CLA銷售目標是以往的三倍」，成為美製車零關稅實施前的重砲；而BMW、台灣奧迪等豪華車品牌同步推出新策略捍衛銷售量。

在美製車關稅調降前夕，大量進口車的銷售都受到影響，為了搶攻市場，進口車廠紛紛祭出更具競爭力的條件，銷售條件都相當優厚，BMW面對應賓士全新CLA的產品大幅降價，將主打2GC車款，該車款售價190萬元起配備都比同級車好，吸引想買車的消費者目光。

另外，福斯的Golf R推出夜幕疾行版198.8萬元，台灣奧迪的Q2配備升級超值案、3月購車專案等都相當具吸引力。

台灣賓士在台灣的市場經營較以往也更積極，這也是賓士規劃二年推出25款新車的首部曲，隨著賓士新一代CLA價格策略更親民，有信心進一步推升銷售量。

賴恩凱強調，CLA為匈牙利生產，不會因美製車降關稅而調降售價，卻考量市場、產品與消費者需求決定推出高CP值的售價，這也是首次電動車與燃油車同售價，不只搶攻200萬元想入主豪華車的客層，也是賓士目前在國內售價最低的電動車，預期賓士的電動車占比將跟著拉高。

考量到消費者的預期關稅調降心裡，賴恩凱直言，目前台灣賓士旗下五款美製車的銷售條件已經提前反應關稅調降的效果，消費者其實不必等待關稅調降正式實施再買車。

CLA入門門檻大幅調降，與美製車零關稅關係不大，主要是看好200萬元以下級距是「具有潛力的市場」，也相信以賓士強勢的產品力，搭配更容易入手的門檻，不只可以提高CLA的銷售、帶動台灣賓士整體表現，更可以擴大200萬元以下級距的市場規模。

CLA是賓士品牌首款以軟體定義車輛（Software-Defined Vehicle, SDV） 架構打造的量產車型，規劃兩款純電車型與兩款燃油車型，純電的Mercedes-Benz CLA 200 with EQ Technology，建議售價187萬起，燃油Mercedes-Benz CLA 180建議售價192萬起，受惠於燃油車型5萬元貨物稅減徵，等於實際入手價同為187萬元起，故油電同價。