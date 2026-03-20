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中鋼斥資50億 衝刺頂規鋼材

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

看好AI以及無人機、電動車等高階鋼材應用領域，中鋼（2002）斥資50億元強化高級薄頂規電磁鋼片產線；董事長黃建智說，其附加價值將比傳統鋼材高出四、五倍以上，相關供應鏈已經全面啟動，強化鋼鐵產業競爭力。

中鋼顧問、台灣經濟研究院主任孫明德在高雄建築公會演講中表示，傳統產業轉型刻不容緩，中鋼耕耘國防工業領域有成果。

黃建智指出，國防工業是比較內需型產業，政府還有非紅供應鏈政策，目前無人機、機器人、微型關節、機器狗等，除了電動車以外，無人載具領域使用的電磁鋼片都很精細，品質規格很高，中鋼都在參與。

投資50億元除了做薄頂規電磁鋼片，還有高強度汽車鋼與中高碳鋼，都是屬於高值化鋼材，附加價值極高。

以電動車為例，一個馬達使用5、60公斤薄頂規電磁鋼片，一部電動車可能有好幾顆馬達，估算產業每年要用好幾百萬公噸電磁鋼門，其單位價格是一般鋼材的四、五倍，只會更高不會更低。

黃建智表示，馬達轉速愈快、而且散熱要愈好，則電磁鋼片要更薄。電動車需要的電磁鋼片約0.35mm，已經進步到0.2mm；無人機需要薄到0.15mm，中鋼生產現場已經開發出0.1mm的高階電磁鋼片，並且送到供應鏈試用。

傳統產業 供應鏈 電動車

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