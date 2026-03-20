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中鋼開漲盤 近三年最大升勢 燁輝、裕鐵等下游將跟進

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼、中鴻19日開出4月盤價。中鋼公司／提供
中鋼、中鴻19日開出4月盤價。中鋼公司／提供

中鋼（2002）、中鴻昨（19）日開出4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，為近三年最大漲勢，下游燁輝、裕鐵、盛餘新光鋼內外銷報價將同步跟漲，各家鋼廠產銷走進上坡道路，有望擺脫虧損、開啟獲利模式。

此外，中鋼第2季季盤方面，棒線與鋼板每公噸調高1,000元，主力螺絲線材大廠聚亨、春雨各項加工報價調高，台船、中鋼構勢必反應造船以及鋼結構用料成本，營運大幅改善。

裕鐵董事長林高煌指出，近期萬物皆漲成本不斷增加，這波鋼價上漲合情合理，龍頭中鋼帶動下，鋼鐵產業見到活力，市場交易信心相對提升，對整個用鋼產業有正面助益，樂見鋼市走出陰霾，榮景再現。

中鋼董事長黃建智說，鋼價應該漲了，目前看來中東戰爭一時半月無法結束，荷莫茲海峽被封鎖，海運繞道就要增加運費，「各項成本壓力都滿大的」。

黃建智表示，根據商情顯示，下游單軋廠海外接單多有起色，尤其API石油鋼管的訂單，隨著石油價格漲到每桶100美元以上，很多頁岩油井重新運作，油管需求大，對台灣的API專業廠中鴻、鑫陽、天聲、高興昌等都很不錯，需求旺季到來，供需相互拉抬，後市相對樂觀。

中鋼分析，中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。

中鋼指出，年初以來，美國鋼廠Nucor連續九周調漲熱軋售價，帶動當地行情每公噸累漲60~70美元，穩定站上每公噸1,100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累漲70~80美元站上每公噸800美元。

另，日本鋼廠第2季每公噸提漲1萬日圓、約63美元；寶鋼4月份內銷盤價每公噸調漲人民幣200元、約29美元 ，1月至今累計漲幅達人民幣400元、約58美元，國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼市重回上行趨勢。

盛餘 中鋼構 新光鋼

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