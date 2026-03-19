開展沒有作品？讓人「無畫可說」的台中勤美術館（CMP INSPIRATION），2026年春季特展《你缺藝術家嗎？先「畫」再說！》將於3月20日正式開展，啟動這場為期100天、挑戰集結萬名藝術家的「佔領行動」。

展期中將邀請參展觀眾，一件件共同完成展覽作品，由知名藝術團隊「走路草農藝團」擔任策展人，透過四大自由創作的場域設計，搭配蔡宗祐、游雅蘭、賴怡璋、謝佳瑜、李芳吟等藝術家陪跑，將傳統美術館的白盒子空間，轉化為全民共創的藝術練習室。從展覽空間、選品商店到品牌咖啡進駐，整座勤美術館都將在春季點燃最純粹的創作火花。

勤美璞真文化藝術基金會董事何佩芬表示，勤美草悟地區的發展，一直是以「無疆界美術館」為核心。從早期的勤美術館，到現在由隈研吾大師打造的新場域，始終堅持讓藝術融入生活。

何佩芬表示：「在這裡，我們串聯了多樣的幸福：從勤美誠品的閱讀與購物、全國大飯店及勤美洲際酒店的旅宿美食，到勤美之森共生共融的空間幸福；而勤美術館則實現了心靈的幸福，讓『藝術走進生活、生活走進藝術』。」

何佩芬強調，這次展覽是基金會推動「區域整合」的重要一步，希望打破建築的邊界，讓整座城市的人流與創意在此匯聚，回歸推廣文化藝術教育的初心——讓每個人都能在草悟道的綠意中，找到參與藝術的權利。

勤美術館總監胡忻儀則強調「空白」的張力：「這次大膽的藝術實驗，象徵勤美術館以『打開想像力』對觀眾發出邀請，期待在人人都是藝術家的參與下，填充每個人最純粹的想像與創意。這一次，我們選擇讓觀眾參與『佔領』牆面。這種從無到有的過程，不僅是視覺上的集體創作，更是對美術館定義的重新校準——一座真正自由、屬於全民的藝術練習場。

此外，藝術教育是美術館的本質，胡忻儀期待以其作為親近藝術的橋樑。自2020年啟動的『里山一二』公共藝術，至今已有六組生肖裝置，歡迎大家透過『里山寫生課』深度探索在地藝術。

最有趣的實驗發生在布展與撤展期間，勤美術館邀請大小朋友與教育夥伴共同規劃活動，希望勤美術館能成為街區的藝術核心據點，將創意能量持續傳遞出去。

走路草農藝團創辦人也是本展策展人陳漢聲、劉星佑表示，「展覽靈感來自街頭常見的『你缺臨時工嗎？』，我們想呈現藝術創作其實也是一種勞動過程。不需要等待『準備好』的那一刻，只要動手，你就是藝術家。我們誠摯邀請大眾放下恐懼，在這些規律之外的空間裡，先畫、再說！」

走路草農藝團以幽默翻轉嚴肅論述，規劃「非學院的藝術練習」，將勤美術館打造規劃四大功能各異的創作現場，構成一套完整的「藝術家養成動線」，讓參展民眾在不同創作狀態中自由切換，同時邀約六組藝術家陪伴創作。

在這裡，創作不再是少數人的專利，而是每一位觀眾的即興練習。【B1_暖身基地】感官重開機： 啟動體內蠢蠢欲動的藝術細胞，選取五款不同的樹型創作紙、用筆畫連連看、用貼紙裝飾，再到光影區擺放出自己的自然風景。

【B1_自由畫室】角色大洗牌： 這次你不是來看畫的，台灣40年代社會的家庭擺飾玩具與人造花，是你描繪靜物畫的道具；甚至，你成為畫面中的一角。在看與被看之間，體驗藝術家的視角轉換。

【1F_雕塑記憶庫】 縫製集體風景： 拿出一件你的回憶小物件，裝進葉片小袋，縫入展場的大型柔軟裝置，讓你的故事成為草悟道地景的一部分。

【1F_沙龍大平台】百日萬人輪番上場： 這是展覽的心臟地帶。每一位觀眾的作品都會在此輪流展出，讓你的靈感直接成為美術館的正式展件。

藝術伴跑：六組單位化身創作夥伴，包含蔡宗祐、游雅蘭、賴怡璋、謝佳瑜、李芳吟、走路草農藝團等，一起陪跑、支持藝術家養成。

民眾入場時，將領取一組藝術家養成套包，包含藝術家證、體驗卡、創作材料與道具等。現場除了基本的畫紙和蠟筆、色鉛筆、彩色筆等可盡情使用之外，另提供無框畫布和壓克力可進階加購使用。

完成畫作和作品入庫後，憑剛印戳記的藝術家證，即可於展期內無限回訪觀展，觀看自己的畫作上牆展示，見證這場由集體意志完成的社會藝術創作。

而挑高展場中央懸掛的巨型八米高的「浮空雲朵」塗鴉區，象徵群眾靈感的流動。觀眾可在雲朵表面留下靈魂筆跡，隨著展期推移，40組的雲朵將逐漸累積眾人的觀察與記憶，匯聚成一件隨時間生長的「活作品」。

展期間將推出「藝術家面對面」系列活動。隔雙週邀請一位藝術家進入展場，與觀眾一起創作、交流與實驗，讓美術館成為一個持續發生創作的現場。

活動內容從寫生、版畫、現成物雕塑、水墨創作到陶瓷工作坊，也包含藝術家長時間創作直播與表演式活動，可近距離觀察藝術家的工作方式，更有機會一起完成作品。

一起來美術館畫畫吧！台中勤美術館變身全台最大畫室。業者提供