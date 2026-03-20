快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰旗艦休旅車 大步升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
ALL NEW RAV4 頂級私享賞車試駕盛宴廣邀車主、顧客共襄盛舉。和泰車／提供
ALL NEW RAV4 頂級私享賞車試駕盛宴廣邀車主、顧客共襄盛舉。和泰車／提供

在城市與山海之間，人們對於「車」的想像，早已從單純的移動工具，延伸為一種生活風格的展現。如何讓駕馭成為日常中的美好片段，甚至轉化為一種幸福感的累積，也成為當代汽車品牌持續探索的重要命題。

近期，TOYOTA代理商和泰車（2207）以全新世代的ALL NEW RAV4，於淡水秘境「晴花鹿苑」舉辦【VIP賞車試駕&質感攝影沙龍】，以一場融合駕馭體驗與生活美學的沉浸式活動，帶領近百位貴賓走入「人、車、風景」交織的全新感官場域。

三大體驗 跳脫傳統形式

TOYOTA ALL NEW RAV4自2026年初上市以來，以橫跨都會、越野與賽道的強大陣容，定義了旗艦休旅的全新典範。無論是穿梭城市的時尚RAV4、釋放戶外靈魂的ADVENTURE，或是承襲賽道熱血的GR SPORT，皆以不凡氣勢贏得市場極高評價。本次活動跳脫傳統賞車形式，透過分眾體驗設計，規劃出三條體驗路線，分別對應都會、戶外與性能三大風格。

在都會場景中，RAV4旗艦版穿梭於淡水街景與建築之間，展現流線外觀與細膩質感，讓駕馭成為城市風格的一部分；而在戶外路線，RAV4 ADVENTURE 則帶領參與者深入山林與海線，體驗空間機能與越野性能的全面發揮；至於強調操控與熱血駕馭的RAV4 GR SPORT，則在濱海公路上釋放更直接的動力回饋，讓駕駛者感受速度與掌控之間的平衡。

活動中特別邀請前車主參與「風格實境短影音」拍攝，透過鏡頭記錄不同場景下的人車互動，將駕馭轉化為可被分享、被記憶的生活片段。從城市優雅打卡、海線馳騁，到山路壯遊，每一段影像，都成為車主生活的一部分。

除了實際駕馭體驗，當天下午更由攝影師蕭希如帶來「美學攝影沙龍」，引導參與者運用自然光影與構圖技巧，透過手機拍攝出具備時尚感的人車合影。在鏡頭之下，三款車型展現出截然不同的性格——都會優雅、戶外冒險與性能張力，讓參與者不只是「看車」，而是透過影像重新認識車與自身風格的關係。這些影像不僅呈現車款設計細節，更映照出每個人對生活的不同詮釋：有人偏好城市的精緻節奏，有人嚮往戶外的自由開闊，也有人追求駕馭帶來的純粹樂趣。

在活動尾聲，回到最真實的用車情境，車主們的分享，則為這場體驗增添了更多溫度。原本駕駛RAV4 2.0汽油版本的施先生，在試駕後選擇升級為油電版本。他表示，長途通勤與假日露營，是他生活的重要部分，而RAV42.5 HEV在節能與動力之間取得平衡，「省下的油費，其實已經超過稅金差距，整體用車更輕鬆，也更有餘裕去享受生活。」

另一位熱愛戶外活動的黃先生，在體驗RAV4 ADVENTURE時，對其滿載後依然穩定的表現印象深刻。他分享，四驅系統不僅提升行駛信心，甚至曾在戶外環境中協助其他車輛脫困，讓車輛成為能夠「一起冒險」的可靠夥伴。

輔助系統 都讓駕駛安心

安全性方面，也成為許多車主提及的關鍵。退休的謝先生與太太平時喜歡開車出遊，車內總是充滿交談與笑聲。他們特別提到駕駛輔助系統所帶來的安心感：「導航與行車資訊整合在駕駛視線前方，開車時更專注，也更放鬆。」

從事服飾業的李小姐平時因工作需求經常載貨、進行倒車操作，對行車安全與視野特別重視。這次試駕全新升級的RAV4，她分享倒車時因一時未注意，車輛主動啟動緊急煞車，成功避免意外，讓她明顯感受到安全科技的升級；而電子後照鏡的配置，也讓她即使滿載貨物，依然能維持清晰視野，行車更加安心。

透過這場結合駕馭、影像與交流的體驗活動，TOYOTA不僅展現了ALL NEW RAV4的多元魅力，不僅滿足各種族群車主的需求，更重新詮釋了車與生活之間的關係。

當車不再只是交通工具，而是能陪伴日常、承載情感、甚至定義生活風格的存在，每一次出發，也都多了一層意義。或許，幸福並不是遙不可及的目標，而是藏在每一次安心駕駛、每一段風景旅程，以及每一個與家人朋友共享的片刻之中。而一台適合自己的車，正好能讓這些時刻，變得更加完整而深刻。

TOYOTA 攜手知名攝影師打造RAV4質感攝影沙龍，與顧客共譜時尚大片。和泰車／提供
TOYOTA 攜手知名攝影師打造RAV4質感攝影沙龍，與顧客共譜時尚大片。和泰車／提供

TOYOTA邀請車主拍攝全新RAV4試駕影片，並於駕駛後受訪分享用車體驗。和泰車／提供
TOYOTA邀請車主拍攝全新RAV4試駕影片，並於駕駛後受訪分享用車體驗。和泰車／提供

TOYOTA讓顧客們在尋找完美拍攝角度的同時，以最細膩的視角深入鑑賞全新RAV4。和泰車／提供
TOYOTA讓顧客們在尋找完美拍攝角度的同時，以最細膩的視角深入鑑賞全新RAV4。和泰車／提供

和泰車 RAV4

延伸閱讀

ALL NEW RAV4頂級私享賞車試駕盛會 以駕馭定格藝術

INFINITI QX60 以當代日式豪華重塑七人座休旅價值

相關新聞

中鋼開漲盤 近三年最大升勢 燁輝、裕鐵等下游將跟進

中鋼、中鴻昨（19）日開出4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，為近三年最大漲勢，下游燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼內外銷報價將同步跟漲，各家鋼廠產銷走進上坡道路，有望擺脫虧損、開啟獲利模式。

賓士車降價 衝刺銷售量 CLA 降價一成 今年銷量目標拚達以往三倍

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）昨（19）日宣布新一代CLA大幅降價，從210萬元降至187萬元，降價超過一成，全力搶攻豪華車市場中，競爭最激烈的「200萬元以下級距」戰場。

健亞經營權攻防戰延燒 強生不排除行使異議股東股份收買請求權

健亞生技經營權爭奪戰持續延燒，易威生醫與健亞共同宣布換股併購計劃後，易威董座林翰飛昨（19）日喊出，目標五年內讓健亞業績翻倍成長；強生也發布聲明，不排除依法行使異議股東股份收買請求權。

美製車零關稅效應 品牌提前開戰

美製車關稅將降至零關稅，在立法院通過、正式實施之前，進口車的銷售普遍受到影響，在顧客的預期心態下，除了Infiniti正式宣布調降售價之外，其餘各品牌雖未正式宣布調降，但有心買新車的消費者卻已在門市透過議價與公司的優惠專案，取得不下於關稅調降的效果。

中鋼斥資50億 衝刺頂規鋼材

看好AI以及無人機、電動車等高階鋼材應用領域，中鋼斥資50億元強化高級薄頂規電磁鋼片產線；董事長黃建智說，其附加價值將比傳統鋼材高出四、五倍以上，相關供應鏈已經全面啟動，強化鋼鐵產業競爭力。

量販三雄轉型 尋找新定位

台灣本土量販三雄陸續推動轉型，不再只是比拚店數與促銷力道，而是各自尋找新的經營定位。其中，愛買聚焦「吃得更好」，從生鮮、熟食與健康餐切入；全聯整併大潤發後以「大全聯」打造社區百貨新店型；家樂福則在統一集團主導下持續瘦身並強化會員生態圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。