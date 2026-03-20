和泰旗艦休旅車 大步升級

在城市與山海之間，人們對於「車」的想像，早已從單純的移動工具，延伸為一種生活風格的展現。如何讓駕馭成為日常中的美好片段，甚至轉化為一種幸福感的累積，也成為當代汽車品牌持續探索的重要命題。

近期，TOYOTA代理商和泰車（2207）以全新世代的ALL NEW RAV4，於淡水秘境「晴花鹿苑」舉辦【VIP賞車試駕&質感攝影沙龍】，以一場融合駕馭體驗與生活美學的沉浸式活動，帶領近百位貴賓走入「人、車、風景」交織的全新感官場域。

三大體驗 跳脫傳統形式

TOYOTA ALL NEW RAV4自2026年初上市以來，以橫跨都會、越野與賽道的強大陣容，定義了旗艦休旅的全新典範。無論是穿梭城市的時尚RAV4、釋放戶外靈魂的ADVENTURE，或是承襲賽道熱血的GR SPORT，皆以不凡氣勢贏得市場極高評價。本次活動跳脫傳統賞車形式，透過分眾體驗設計，規劃出三條體驗路線，分別對應都會、戶外與性能三大風格。

在都會場景中，RAV4旗艦版穿梭於淡水街景與建築之間，展現流線外觀與細膩質感，讓駕馭成為城市風格的一部分；而在戶外路線，RAV4 ADVENTURE 則帶領參與者深入山林與海線，體驗空間機能與越野性能的全面發揮；至於強調操控與熱血駕馭的RAV4 GR SPORT，則在濱海公路上釋放更直接的動力回饋，讓駕駛者感受速度與掌控之間的平衡。

活動中特別邀請前車主參與「風格實境短影音」拍攝，透過鏡頭記錄不同場景下的人車互動，將駕馭轉化為可被分享、被記憶的生活片段。從城市優雅打卡、海線馳騁，到山路壯遊，每一段影像，都成為車主生活的一部分。

除了實際駕馭體驗，當天下午更由攝影師蕭希如帶來「美學攝影沙龍」，引導參與者運用自然光影與構圖技巧，透過手機拍攝出具備時尚感的人車合影。在鏡頭之下，三款車型展現出截然不同的性格——都會優雅、戶外冒險與性能張力，讓參與者不只是「看車」，而是透過影像重新認識車與自身風格的關係。這些影像不僅呈現車款設計細節，更映照出每個人對生活的不同詮釋：有人偏好城市的精緻節奏，有人嚮往戶外的自由開闊，也有人追求駕馭帶來的純粹樂趣。

在活動尾聲，回到最真實的用車情境，車主們的分享，則為這場體驗增添了更多溫度。原本駕駛RAV4 2.0汽油版本的施先生，在試駕後選擇升級為油電版本。他表示，長途通勤與假日露營，是他生活的重要部分，而RAV42.5 HEV在節能與動力之間取得平衡，「省下的油費，其實已經超過稅金差距，整體用車更輕鬆，也更有餘裕去享受生活。」

另一位熱愛戶外活動的黃先生，在體驗RAV4 ADVENTURE時，對其滿載後依然穩定的表現印象深刻。他分享，四驅系統不僅提升行駛信心，甚至曾在戶外環境中協助其他車輛脫困，讓車輛成為能夠「一起冒險」的可靠夥伴。

輔助系統 都讓駕駛安心

安全性方面，也成為許多車主提及的關鍵。退休的謝先生與太太平時喜歡開車出遊，車內總是充滿交談與笑聲。他們特別提到駕駛輔助系統所帶來的安心感：「導航與行車資訊整合在駕駛視線前方，開車時更專注，也更放鬆。」

從事服飾業的李小姐平時因工作需求經常載貨、進行倒車操作，對行車安全與視野特別重視。這次試駕全新升級的RAV4，她分享倒車時因一時未注意，車輛主動啟動緊急煞車，成功避免意外，讓她明顯感受到安全科技的升級；而電子後照鏡的配置，也讓她即使滿載貨物，依然能維持清晰視野，行車更加安心。

透過這場結合駕馭、影像與交流的體驗活動，TOYOTA不僅展現了ALL NEW RAV4的多元魅力，不僅滿足各種族群車主的需求，更重新詮釋了車與生活之間的關係。

當車不再只是交通工具，而是能陪伴日常、承載情感、甚至定義生活風格的存在，每一次出發，也都多了一層意義。或許，幸福並不是遙不可及的目標，而是藏在每一次安心駕駛、每一段風景旅程，以及每一個與家人朋友共享的片刻之中。而一台適合自己的車，正好能讓這些時刻，變得更加完整而深刻。

TOYOTA 攜手知名攝影師打造RAV4質感攝影沙龍，與顧客共譜時尚大片。和泰車／提供

TOYOTA邀請車主拍攝全新RAV4試駕影片，並於駕駛後受訪分享用車體驗。和泰車／提供