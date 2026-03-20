趨勢觀察／人工智慧 驅動經濟成長

GDP預測幾乎翻倍的情況並不常見。然而，隨著市場持續對由科技驅動的經濟擴張抱持樂觀預期，美銀全球研究部將台灣2026年GDP成長預測由4.5%上調至8%。

這一大幅上修不僅僅是簡單的按市場現況調整，背後原因在於2025年第4季由AI推動的出口表現呈爆發性增長，並超出整體市場預期。

GDP上修不僅對台灣本身具有重要意義，也將對亞洲整體AI供應鏈帶來深遠影響。

全球對AI硬體前所未有且持續擴大的需求，成為改變市場規則的力量。2025年表現已相當亮眼，隨著AI發展持續加速，2026年將更值得期待。AI與資料中心的投資持續加速，整體科技生態圈中的企業盈餘也將持續成長，而這兩者都將獲得強健的基本面支撐。

有多項趨勢發展支撐美銀的觀點，那就是台灣將保持出口導向的增長。

首先，全球領先的科技公司正推動更加積極的資本支出計畫。基礎設施與設備的高額投資，也正有效強化產能基礎。其次，消費需求已出現初步回溫的跡象，這顯示由AI所驅動的成長動能正逐步從科技產業擴散至其他多元產業。

全球對於AI相關產品需求不會減弱的基本預期並未改變，其效益也將滲透至更廣泛的經濟領域。台灣出口成長率仍可維持雙位數成長，不過我們認為2026年增速可能較2025年放緩。出口增長主要集中在三大領域：包括AI伺服器在內的資通訊產品、以半導體為主的電子零組件以及包含半導體設備在內的機械設備，合計預計占台灣出口總額的80%。

AI基礎設施的快速擴張，促使美銀研究分析師重新調整對AI資料中心系統市場規模的預測，2030年的整體潛在市場規模可達1.4兆美元，高於先前預估的1.2兆美元。

這一增長反應兩大趨勢：一是雲端服務業者支出異常強勁，二是針對先進封裝技術（CoWoS）與高頻寬記憶體晶片（HBM）的最新供應預估。

展望2026年，AI資料中心系統市場增長可望加速，該市場涵蓋訓練、部署及擴展AI所須的硬體與軟體生態系統。其年增率預估為64%，略高於雲端資本支出的60%增幅。隨著新一代AI加速晶片大量部署於資料中心、雲端與企業IT系統，AI系統本身的工作負載將增長得更快，全年可能達到翻倍。先進封裝技術與高頻寬記憶體晶片產業的發展亦進一步支持這一觀點，儘管市場對供應瓶頸有所討論，但影響應該是有限的，因為2026年近四分之三的CoWos與HBM供應已於去年完成分配並獲得保障。

作為最具顛覆性的創新科技，AI正在重塑眾多產業，成為中期經濟成長的重要驅動力。

今年，AI將開始在亞洲企業中實現有效且商業化的部署，並帶動由基礎設施投資與技術轉型推動的新一輪經濟與市場成長周期。

顯而易見的，我們正迎來科技產業的關鍵一年，而2026年表現可望超越去年。

在台北剛落幕的美銀證券第29屆亞洲科技論壇中，全面解析了我們正處於AI的超級周期中，隨著資料與運算能力成為推動經濟成長的關鍵，亞洲多元化的科技生態系將在下一波AI應用浪潮中扮演重要角色。

美銀目前未見AI市場出現泡沫跡象。整體庫存維持健康水位，AI硬體的長期訂單已經確定。在全球需求持續上升的情況下，供給仍處於吃緊狀態。而台灣，將是其中的主要受益者。