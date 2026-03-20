友善環境 創造卓越／風險評估 須整合多元視角

為降低對單一來源的依賴，世界各大國紛紛推動供應鏈重組。台灣在全球供應鏈中，亦扮演不可取代的樞紐角色，特別是在半導體與電子代工等高科技領域。

地緣政治的變化，使台灣被推向國際舞台中心，賦予其供應鏈極高的戰略價值。然而，這同時也迫使企業放棄過去全球化時代追求極致效率的模式，轉而投入高成本、高複雜度的分散化、區域化與高韌性供應鏈重整工程。

值得注意的是，台海情勢、兩岸關係以及美中科技戰的發展，皆直接或間接影響台灣的製造鏈與全球電子科技供應鏈。這也顯示出台灣在出口導向與科技驅動的發展架構下，經濟安全面臨雙重挑戰——既須積極參與全球供應鏈，又必須保護關鍵產業免受外部風險衝擊。

一、地緣政治的「矽盾」與兩難

矽盾1.0的概念是2001年由澳洲克雷格·艾迪生（Craig Addison）於《矽屏障：台灣最堅實的國防》（克雷格·艾迪生,2001）所提出的概念，主要說明台灣半導體供應鏈的國防重要性。若中國武力侵犯台灣，將切斷我國的供應鏈，全球科技產業的供給也將受到影響，並引發以美國為首的西方國家軍事干預。

中研院研究員吳介民更提升矽盾2.0升級的觀點，並指出台積電（2330）近年的國外投資，如美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登的新晶圓廠，不應該被視為會削弱台灣矽盾的政策，而是台灣影響力的延伸。即當務之急是確保台海安全，促進台灣全面融入國際生產網絡，提升台灣在全球經濟安全的作用，因為台灣的成功是全球穩定的關鍵，在半導體相互依存的世界中，一個國家的安全就是所有國家的安全。

二、供應鏈分散的成本壓力與挑戰

「在地外包」也帶來挑戰，美國的晶片與科學法案和地緣政治壓力，要求台積電等大廠前往美國、日本等地設廠，以建立區域化和在地化的供應鏈。然而，雖然分散風險有助於安全，但如台積電創辦人張忠謀所言，半導體產業的優勢在於集中，海外建廠導致製造成本、人力成本、管理難度大幅增加，分散了技術優勢。

三、電子代工與傳產：加速「中國+N」的供應鏈重組

對於電子科技等傳統代工製造業和傳產企業，地緣政治直接推動了生產基地的大規模遷移。為了規避美中貿易戰的關稅風險和地緣政治的不確定性，台商加速實施「中國+1」或「中國+N」策略。

此外新興基地崛起：越南、印度、墨西哥等成為台商新的投資熱點，特別是越南，近年吸引了大量科技業的投資。台商也積極推動「內循環」與「外循環」的雙軌制，其中台商在大陸的工廠逐漸轉向服務中國大陸本地客戶（內循環），而將供應歐美日等市場的產能轉移至中國大陸以外的基地（外循環）。

風險評估必須整合多元視角，將「地緣政治風險」（如關稅變動、貿易壁壘與經濟制裁）與「ESG風險」（如氣候變遷、環境衝擊與人權議題）納入同一決策架構中，建立系統性的風險辨識與應變機制。唯有如此，才能在追求短期穩定與長期永續之間取得平衡，避免因應單一風險的行動反而導致新的永續挑戰。（系列完）