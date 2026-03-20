策略行銷／補足人力缺口 倚重數位員工

中小電商老闆最常抱怨的一件事：人手不夠。客服要回、文案要寫、廣告要投、庫存要管，每一件事都需要人，但每一個人都是成本。這個困境，過去幾乎無解。但從2025年開始，AI工具的成熟讓中小電商有了新的選擇——不是取代人力，而是補足人力的缺口。

第一，客服回覆：讓AI處理重複性問題。

做過電商的都知道，80%的客服問題其實是重複的：運費怎麼算、可以退換貨嗎、商品有什麼規格、多久會到貨。這些問題每天都有人問，每天都要回答一樣的內容。以前只能靠客服人員複製貼上，或是老闆自己熬夜回訊息。

現在，AI聊天機器人可以24小時即時回覆這些常見問題。客服人員可以專注處理真正需要人來判斷的客訴或特殊狀況。這不是偷懶，而是把人力放在對的地方。

第二，文案生成：從商品描述到廣告素材。

電商的內容需求量很大。每一個新商品要寫描述、每一檔活動要寫文案、每一則廣告要測試不同的標題和訴求。如果全部自己寫，一個商品文案可能就要花半小時到一小時。

AI文案工具30秒就能產出初稿。當然，AI寫的不一定完美，語氣可能要調整、用詞可能要修改，但它解決了最花時間的「從零到一」。人負責審稿、加入品牌調性，AI負責打底稿、加速產出。原本一個人一天只能寫三篇文案，現在可以完成十篇。效率的差距就在這裡。

第三，數據分析：讓AI幫你看報表。

經營電商要看的數據很多：廣告投放成效、網站流量來源、商品銷售排行、庫存周轉率等。這些數字很重要，但說實話，很多老闆沒有時間每天盯報表，也不一定看得懂每個指標代表什麼意義。

AI工具可以幫你消化這些數據。它可以自動抓出異常，像是某個廣告的成本突然飆高、某個商品的轉換率明顯下滑。它也可以根據數據給出建議，讓你知道下一步該調整什麼。

老闆不用變成數據分析師，但可以借助AI的力量，做出更有依據的決策。

第四，重複性行銷工作：讓AI處理耗時但必要的瑣事。

除了上面三個場景，還有很多行銷工作是「重要但重複、花時間但不太需要創意判斷」的。像是素材製作，簡單的社群貼文圖、活動Banner，以前可能要請設計師或自己慢慢做，現在AI生圖工具可以快速產出初稿，省下大量時間。

像是網路聲量監控，品牌在社群上被怎麼討論、有沒有負評需要處理、競爭對手最近在做什麼，這些資訊以前要靠人一個一個平台去「海巡」，現在AI可以自動彙整，讓你不會漏掉重要的訊息。

像是搜尋合適的KOL合作對象，找網紅要花大量時間看粉絲數、互動率、內容調性、過去的合作案例，這些篩選工作讓AI先跑一輪，人再來做最後判斷，效率可以差好幾倍。

中小電商人手不夠不需硬撐，也不需砸錢請一堆人。而是搞清楚哪些工作適合讓AI來幫忙、哪些工作必須靠人來完成，然後把資源配置在對的地方。

AI不會取代電商老闆，因為策略、判斷、跟客戶建立關係這些事，還是需要人。但那些重複性、耗時間、不需要太多創意的工作，為什麼不讓工具來分擔？

請不起十個員工，但你可以擁有十個AI助手。這不是未來，這是現在。