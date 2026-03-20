智慧經營／漢康生技董事長劉世高 智慧生醫 AI 幫大忙

成立於2020年底的漢康生技（7827）是由製藥專家劉世高所創立，創立漢康生技之前，他曾經在大陸與志同道合夥伴創立上海復宏漢霖公司，後來被復星醫藥集團收購後，目前在港股掛牌上市。提到目前成立的漢康生技，劉世高表示，隨著AI時代來臨，漢康生技做為一家新藥開發公司，正在公司全面導入AI應用。

扮演角色超乎想像

劉世高指出，漢康生技在新的年度已要求各部門提出AI專案計畫，並要求全面列入考評。他指出，談到AI在生技醫藥的應用，很多人腦中浮現的畫面，可能是「用電腦算出一個新藥分子」。但實際走進生技公司內部，會發現AI的角色早已超出想像，它不只參與藥物設計，還逐步滲透到研發、製造、臨床試驗，甚至法規文件等各個環節。

他說明，在蛋白質藥物開發中，最大的風險之一是分子「看起來合理，但實際上不穩定」。一旦進到實驗階段才發現問題，往往代表時間與成本的巨大浪費。

但現在，像AlphaFold這類AI模型，可以在動手實驗前，就先預測蛋白質可能的立體結構。等於是藥物研發階段，先用AI模擬一次，讓實驗不白做，並可排除一大批高風險設計。

其次，在腫瘤免疫藥物中，常見的挑戰是：要打中腫瘤，但不能誤傷正常細胞。如果藥物設計不好，就可能同時攻擊腫瘤與正常細胞，漢康團隊正透過AI驅動的結構預測與模擬，系統性地評估不同突變組合在立體結構上的差異，這在過去只能「一個一個試」，幾乎不可能在合理時間內完成。

第三，藥物設計成功只是第一關；能不能穩定量產，才是真正的門檻。對任何一家生技公司而言，這就是CMC（化學、製造與管制）發揮關鍵作用的地方。漢康則透過AI，確保產品純度穩定度超過99%。

劉世高並指出，AI的影響，也延伸到實驗室以外，在臨床文件方面，漢康生技導入的AI，可協助整理與撰寫臨床相關文件，進行RP2D（建議第二期劑量）的分析與說明，以及提高邏輯一致性，降低人為錯誤。

關鍵決策多想一輪

在法規（RA）方面，公司透過AI可協助建立符合不同藥監單位要求的文件模板，目的要對齊美國FDA、歐盟EMA等不同監管體系的格式與邏輯，讓團隊能把精力放在策略判斷，而不是反覆改格式。

劉世高說，AI正在成為漢康生技新藥研發的「底層系統」，同時公司正建構一個AI驅動的研發架構，整合結構預測、實驗與臨床回饋、以及專屬分子與製程知識庫。AI的角色不是替科學家做決定，而是讓每一次決定，都站在過去數據與經驗的基礎上，幫人類在每一個關鍵決策前，先「多想一輪」。