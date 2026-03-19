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Yahoo購物啟動包材升級！100%再生料物流袋上路 綠色消費業績擴大

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

響應3月28日世界關燈日（Earth Hour），Yahoo購物今年啟動物流包材升級，率先導入100%再生料材質物流袋，大幅減少逾三分之一的溫室氣體排放量。

Yahoo購物觀察，隨永續意識升溫，環保已轉化為日常消費選擇，平台綠色商品買氣成長，其中純鈦餐具與水瓶業績年增達七成，智慧感應燈具銷量也翻倍漲。應援世界關燈日，Yahoo購物即日起至3月22日也推促銷活動，包括OPENPOINT最高22倍送；即日起至4月6日祭出「節能家電品牌聯慶」，共邀消費者為地球點亮更綠色的未來。

Yahoo購物從日常消費到物流包裝，全面落實減碳行動，除以「綠色生活頻道」串聯節能家電、無毒餐廚與環保日用品，推升綠色消費成長動能。今年升級物流包材，率先導入100%再生料物流袋，從源頭降低環境負擔，預估可減少逾三分之一溫室氣體排放，讓消費者從下單到開箱的每一個環節，都能實際參與減碳行動。

Yahoo購物看好綠色消費持續擴展，全面進入生活用品領域。包括餐廚品類中，主打輕量、無化學塗層的純鈦餐具業績年增七成；具設計款的保溫杯憑藉專利吸管與繽紛配色帶動「換杯潮」，帶動Yahoo拍賣銷量飆升七倍；具設計感與收藏性的星巴克杯款聯名商品將上市，預計將再掀買氣。節能科技也朝「自動化、無感化」發展，隨高效節能需求提升、家電汰舊換新補助進入最後階段，Yahoo購物平台上智慧感應燈具月銷量翻倍，節能冰箱、高效空調也成為近期熱銷家電品項。

Yahoo 購物 家電 綠色消費

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