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皇將積極布局新世代高階製藥包裝設備 增添未來營運成長動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

持續深化全球製藥自動化設備市場布局，製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）科技，繼第1季推出高度智慧化軟膠囊機及智能烘乾設備之後，宣布第2季將再推出新一代數粒機及旋蓋機等設備，全力搶攻高階應用市場商機。

皇將今年前二月合併營收累計9,459萬元，較去年同期成長28.8%。皇將表示，第1季向來是設備產業傳統出貨淡季，但受惠全球製藥產業持續推動自動化與產線升級，既有客戶的專案訂單不僅依既定時程推進，下單力道也有明顯加大趨勢。

尤其在北美市場的需求更為殷切，包括大型藥廠、保健食品廠等，其對高可靠性、自動化的數粒瓶裝包裝線、標籤說明書同步粘貼機及液體充填包裝線等設備的採購需求穩步增強，持續進行安裝與驗證作業，帶動前二月營收維持穩健年增表現。

皇將表示，公司多年來平均保持每年約3.5%至4.5%的研發比重，專注在高速藥粒瓶裝線、液體瓶裝線與粉體瓶裝線等高階連線整合優化、品質控管與生產效率提升領域的應用。

皇將今年第1季已陸續推出新世代設備，包括U2系列、高度智慧化軟膠囊機及智能烘乾設備（ITD），並同步導入HMI/IPC智慧控制與檢測系統，進一步提升設備整體性能與產線整合能力。

公司預計第2季再推出新一代數粒機及旋蓋機等相關設備，以因應市場升級需求並拓展高階應用領域，同時鎖定美國、韓國市場拓展，希望以新設備的強勁出貨力道，為營運增添新一波成長動能。

展望2026年，皇將維持審慎樂觀看法。將持續深化全球製藥自動化設備市場布局，透過「CVC」與「CHANGSUNG」雙品牌策略強化國際市場能見度，包括與歐美設備廠商深化策略合作，同時積極拓展歐洲、中南美洲市場版圖。

皇將 自動化設備

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