中工告鄭斯聰內線交易 寶佳火速回應：無的放矢

面對中工（2515）直指前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調。

對此，寶佳集團旗下堡新投資律師林正疆19日表示，中工指控是無的放矢，鄭斯聰買股是既定計畫，並非獲悉財測後的投機行為，不會因參與董事會與否而異動。

林正疆強調，中工接二連三發動法律訴訟，是操縱小股東觀感的「選舉伎倆」，質疑中工下一步圖窮匕見，「是否為干擾競爭對手行使表決權」做準備。

以下為堡新投資律師林正疆聲明全文：