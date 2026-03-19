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中工告鄭斯聰內線交易 寶佳火速回應：無的放矢
面對中工（2515）直指前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調。
對此，寶佳集團旗下堡新投資律師林正疆19日表示，中工指控是無的放矢，鄭斯聰買股是既定計畫，並非獲悉財測後的投機行為，不會因參與董事會與否而異動。
林正疆強調，中工接二連三發動法律訴訟，是操縱小股東觀感的「選舉伎倆」，質疑中工下一步圖窮匕見，「是否為干擾競爭對手行使表決權」做準備。
以下為堡新投資律師林正疆聲明全文：
鄭斯聰自始至終只曾經參與過一次中工董事會，在參與中工董事會前，早已依證券交易法以及企業併購法的相關規定，公開申報為企業併購案的共同取得人。買股是基於上述法令的既定計畫，並非獲悉財測後的投機行為，不會因參與董事會與否而異動。
就算只單純針對董事增加持股這件事情來看，中工的指控也是無的放矢。事實上，董事增加對於公司的持股在台灣證券交易市場係屬常態，何來內線交易的之有？如果按照中工的處事標準，是不是要把全台灣歷史上曾經在任內、任後增加對於公司持股的董事全部約談到案，追究他們是否涉及內線交易？
中工接二連三發動法律訴訟，動機著實令人可議，是否只是一種為了保住經營權、操縱小股東觀感的「選舉伎倆」？這些接二連三的舉動，實在讓人不由得懷疑中工下一步圖窮匕見、是不是打算故意剔除競爭對手的董事提名人選？還是打算干擾競爭對手行使表決權？
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