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知名牛排店3店全收後大復活！路易莎併購傑克兄弟牛排 擴美式餐飲布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢。路易莎／提供
路易莎董事長黃銘賢。路易莎／提供

路易莎（2758）持續擴大餐飲版圖，19日宣布併購由「美式餐飲教父」胡家濠創立的知名品牌「傑克兄弟牛排」（Jack Brothers），正式切入美式牛排市場，強化多品牌布局。此次併購也被視為路易莎自2025年以來密集併購策略的延續，餐飲版圖再添一塊重要拼圖。

傑克兄弟牛排創立於2016年，自竹北起家，以「所有人都吃得起的美式牛排」為定位，主打高CP值與美式家庭餐廳氛圍，結合60至90年代經典美國文化元素，打造懷舊好萊塢風格空間，並提供乾式熟成美國牛肉、慢烤肋眼牛排（Prime Rib）等特色餐點，在市場建立差異化形象。全盛時期曾拓展至台北、台中、高雄三地展店。

不過，該品牌先前傳出營運調整，原有三家門市已於2026年1月18日全數結束營業。市場一度關注品牌是否退出市場，如今由路易莎接手傑克兄弟牛排臺北信義店、台中公益店、高雄愛河店，意味品牌將重新整隊再出發。

路易莎看好美式餐飲與早午餐（Brunch）市場長期成長潛力，此次併購傑克兄弟牛排，可望導入集團既有供應鏈與展店資源，並結合品牌原有的美式復古風格與產品力，進一步拓展不同客群。

事實上，路易莎近年積極由單一咖啡品牌轉型為多品牌的餐飲集團，2025年起陸續併入文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」、蔬食品牌「光焙若蔬食」及「青焰炭火熟成牛排」等品牌，並新創「白霧時光 (White Mist)」、隱岳閣等新品牌，透過多品牌策略搶攻不同餐飲場景，從咖啡、烘焙、正餐市場全面布局。

路易莎 好萊塢 餐飲 牛排

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