愛買遭全聯、家樂福夾擊！營運長喊「小車好轉身」 百億量販拚今年轉盈

量販市場成長趨緩，本土業者全面進入轉型期。遠東集團旗下愛買營運長姚偉昱19日表示，愛買處於兩大競爭對手之間，必須走出差異化路線，「我們在兩大對手的夾擊之下，一定要做出不一樣的東西」，因此將轉型主軸鎖定在「把吃加一個好字」，從商品力重新定義量販價值。

愛買量販19日宣布與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」展開深度年度合作計畫。首波青森蘋果系列商品已於單季創下「8位數」營收佳績，成功奠定市場信賴；隨產季進入尾聲，雙方宣布將由青森山藥與青森米接力登場，預計全年合作業績將跨越「9位數」大關，突破億元產值。

愛買目前全台共有13家店，去年營業額仍維持百億元以上規模，顯示在本土量販市場仍具一定基本盤。不過，面對量販成長趨緩、同業競爭加劇，去年營運仍承受虧損壓力。也因此今年經營主軸以優化獲利結構與體質為目標。姚偉昱坦言，今年營運重點是透過商品組合、熟食烘焙占比提升及營運效率調整，力拚轉盈。

姚偉昱指出，量販業過去以一次購足與價格競爭為核心，但隨著消費習慣改變，單靠規模已難以支撐成長，愛買選擇回到最基本需求，強化「好吃」的競爭力，包括提升蔬果新鮮度、優化熟食與烘焙品質，並導入健康餐產品線。愛買今年前二月表現優於去年同期，顯示經過一年多來的調整，效益逐漸顯現。

在健康趨勢帶動下，愛買與亞東醫院合作推出健康餐，去年獲得國民健康署「健康飲食實踐獎」通路組金牌。姚偉昱認為，當消費者對餐飲品質建立信任，有助帶動整體商品銷售，「從吃建立信任，其他商品也會跟著動起來」。

商品結構方面，生鮮相關品類目前占整體營收約19%，其中熟食與烘焙約占生鮮的一半，成為近一年成長最快、且毛利表現相對較佳的品項。姚偉昱表示，透過提高熟食與烘焙比重，不僅能強化「好吃」策略，也有助優化整體毛利結構，成為推動轉盈的重要關鍵。

他也點出量販場景的結構性轉變，「現在是來吃飯順便逛量販」，顯示餐飲與熟食已從附加服務轉為吸客核心。未來愛買將結合集團資源，持續深化餐飲布局，強化來客動機與停留時間。

在展店策略上，愛買目前全台共有13家門市，是目前量販業者中規模最小，但也成為轉型優勢。姚偉昱表示，「小車比較容易轉身」，在市場變動快速之下，能更靈活調整商品與營運模式，現階段將優先優化單店經營，待模式成熟後再評估擴張節奏。

愛買去年9月底已關閉台北忠孝店，主因為租約到期及基地後續將進行都市更新，市場關注未來三年是否還有其他據點面臨類似壓力，姚偉昱指出，未來三年整體租約風險不高，現有店點多數穩定。在展店規劃上，愛買將採取審慎態度，優先把既有門市經營好，待轉型模式成熟、找到適合的店型與經營樣態後，再評估後續展店節奏。

在營收結構上，愛買近年也同步調整商品組合與通路配置。姚偉昱指出，電商目前占整體營收比重約16%至17%，若將其視為單一通路，已是愛買「最大的一家店」，目前主要透過蝦皮、momo、YAHOO購物等第三方平台經營，以今年過年檔期冷凍年菜銷售為例，銷售金額達八位數。不過他坦言，電商成長雖快，但獲利門檻相對較高，加上缺乏實體通路的衝動購買效應，因此仍將持續調整商品結構，在規模與獲利之間取得平衡。