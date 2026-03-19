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雲豹旗下台普威能源海外報捷 斬獲日本儲能設備訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源宣布，於日本市場成功斬獲儲能設備訂單。圖／雲豹能源提供
雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源宣布，於日本市場成功斬獲儲能設備訂單。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源（Recharge Power）宣布，於日本市場成功斬獲儲能設備訂單，總容量達20MW／80MWh，買方為日本蓄電所投資業者光陽エネルギー株式会社。該案將由台普威攜手旗下日本子公司Reens共同執行，結合系統整合與在地建置優勢，協助客戶專案順利完成併網，並預計2026年7月起分批供貨，為台普威日本市場布局再添成長動能。

台普威3月17日至19日攜手日本子公司Reens聯合參展2026年日本國際智慧能源周（World Smart Energy Week），展示其於日本市場的建置成果與系統整合實力，吸引多家能源業者與產業夥伴洽談交流，進一步拓展在地合作機會並促成實質訂單成果。

日本智慧能源周為亞洲最大綜合智慧與再生能源展會，本次為台普威第二度參展，由台普威能源總經理馮浩翔率隊出席，雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒亦到場支持。展會中，台普威展示其於日本東北、中部及九州電力轄區的儲能建置成果，並同步呈現台灣代表性實績及高壓、特高壓儲能系統模型，展現其在系統整合、工程建置與能源管理系統（EMS）開發的技術優勢。

台普威能源總經理馮浩翔表示，日本電力市場對儲能系統的穩定度、調度能力與即時反應要求極高。台普威在日本已有五座儲能案場（各2MW／8MWh）陸續併網，其中兩座已通過能力測試並投入電力交易市場，驗證台灣儲能技術於國際市場的競爭實力。

他進一步指出，台普威今年預計在日本完成38MW／152MWh儲能建置併網，並持續推動高壓與特高壓儲能案場開發。同時，攜手日本合作夥伴GREEN ENERGY，規劃於2027年前開發20座高壓及2座特高壓儲能案場，目標將日本整體儲能規模提升至262MW。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，台普威持續強化儲能系統整合與工程建置能力，並已於日本多個電力轄區累積實績。未來將在既有基礎上拓展亞洲及澳洲市場，透過在地合作與整合輸出模式，提升台灣儲能解決方案的國際競爭力，並規劃於今年第2季登錄興櫃。

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