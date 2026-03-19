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健亞易威整併 強生再發四聲明 強調將依法行使異議股東股份收買請求權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
易威生醫董事長林輸飛、健亞董事長陳正日前宣布兩家公司將整併。記者謝柏宏／攝影
易威生醫董事長林輸飛、健亞董事長陳正日前宣布兩家公司將整併。記者謝柏宏／攝影

針對健亞（4130）近期公告與易威（1799）的換股併購案，健亞第二大法人股東強生（4747）19日二度發表四點聲明，並強調針對此併購案，不排除將依法行使異議股東股份收買請求權。

強生公司表示，基於長期法人股東之立場，除持續對外展現支持公司發展之信心以及於公開市場增加持股外，亦高度重視公司在重大交易決策之風險控管、財務紀律與公司治理機制。強生公司認為，健亞與易威之併購案，其交易之對價公允性與執行面之財務穩健性，仍有必要向全體股東進行更完整且透明之說明。

強生公司針對本案提出以下四點專業評估與立場：

一、強生公司指出，本案可能引發「異議股東股份收買請求權」，將對健亞之資金調度與財務結構產生實質影響，相關風險不容忽視。強生公司目前持有健亞股份共計31,480,839股（持股比例約 22.8%）。若本次換股條件未能合理公允反映健亞之真實內含價值，強生公司將依法行使異議股東股份收買請求權。

以健亞2026年3月19日市場收盤價 32.2元初步估算，僅強生公司單一股東之潛在收買價款金額已高達10.14億元，高於健亞目前帳面現金之水位。在公司總發行股數達 1.37 億股之規模下，董事會是否已針對潛在異議股東（包含強生公司）行使股份收買請求權支付價款，完成全面及嚴謹之財務壓力測試，與應對之籌資計畫？

強生公司呼籲，董事會應就併購執行面之資金安全性、流動性管理、營運穩健性、與信用風險控管提出具體說明，以避免因財務調度失衡影響公司長期信用與營運穩定，以維護全體股東權益。

二、強生公司進一步指出，易威目前之股權結構及其未來資本規劃（包含今年規畫再次進行之私募案），將對合併後健亞之財務結構與股東權益產生直接影響。相關「潛在稀釋風險」、私募股份流動性差異、與財務不確定性，是否已充分納入本次換股對價之評估？強生公司建議，董事會應強化資訊揭露，具體說明相關評價之理據、風險調整機制、財務結構之敏感度分析結果。

三、強生公司認為，董事會於審議併購案此等重大議案時，除考量交易條件外，亦應將公司長期財務穩健性、財務結構彈性及營運發展空間納入核心決策之考量基礎。對於任何可能影響資金運用效率、提高財務槓桿或造成股權價值波動之因素，建議均應採取更審慎之評估標準，並提供具體且透明、充分即時之資訊揭露。

四、強生公司將持續關注本案後續發展，並依法行使股東權利，同時，亦將視市場狀況與法令規範，持續評估於公開市場增加持股之可能性，以具體行動展現對健亞長期發展之支持，並確保公司之重大決策能真正維護全體股東之權益。

股東 財務

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