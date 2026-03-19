央行鬆綁房貸管控…楊金龍呼籲建商讓利 讓房市「軟著陸」

央行今日舉行第一季理監事會議，外界關注的房市管控政策出現變化，總裁楊金龍也呼籲，「建商要能讓利」，就能促成房市的soft landing（軟著陸）。

繼上次讓房貸回歸銀行自主管理後，央行這次更明確放鬆房市管控，央行表示，房市投機已經減少，加上回應民眾陳情第二戶供家人及自己購屋自住需求， 因此決定將第二戶貸款成數從五成升到六成，但央行強調未來銀行仍需報送不動產貸款資料，並加強專案金檢。

此外，房市指標也出現警示。根據內政部統計，待售新屋的累積量相當大，增加將近萬戶。楊金龍坦言，這確實是鬆綁房市管控的原因之一，而且「供給太多，建商撐在那裡」，但是建造成本很高，不可能賠錢賣。

楊金龍進一步解釋，房市管控也要考慮是否過度，何況有時候也會造成房市「加速度」，一旦沒適當回應，「就會硬著陸了。」

不過，楊金龍強調，「大幅放寬的時間還沒到」，因為管控雖然有成效，但包括房價所得比跟房價漲幅，台灣都高於主要經濟體，如果快速放寬，民眾對房價的看漲心理可能再起。「畢竟我們都希望房市可以soft landing（軟著陸）。」

外界關心的不動產集中度，根據央行統計，已經從去年六月高點37.61%降到二月底的36%。全體銀行不動產貸款餘額、購屋貸款餘額跟建築貸款餘額年增率都呈下降趨勢。截至二月底分別是3.7%、4.5%、 1.5%。