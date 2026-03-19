看好美台貿易協定…台灣賓士：美製車若零關稅 5車款優惠調整售價

台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）今天表示，樂見台灣與美國對等貿易協定（ART）成果，若美製車進口零關稅政策實施，台灣賓士在GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等5款車型，可優惠調整售價。

賴恩凱指出，到2027年底，台灣賓士（Mercedes-Benz Taiwan）將在台灣推出25款新車，與經銷通路業者共同在台灣投資規模，將從原先規劃的新台幣5億元增加至7.5億元。

台灣賓士下午發表全新一代CLA車款，採用MMA（Mercedes-Benz Modular Architecture）模組化平台打造。賴恩凱宣布，全新CLA以新台幣187萬元起售價與零頭款方案，目標今年全新CLA銷量將較過往3年平均基期成長3倍，並成為推動今年台灣賓士成長的重要動能。

賴恩凱接受採訪表示，CLA新世代車款售價策略，並未受關稅因素影響，台灣賓士看好台灣純電動車銷售潛力，採取更積極的定價策略，目標積極搶攻在台200萬元級距競爭激烈的豪華車市場。

展望今年台灣車市，賴恩凱預期，各大車廠將陸續推出新產品，加上台灣經濟在2025年延伸至今年預期持續強勁，他樂觀看待今年台灣車市表現可較2025年成長。

台灣賓士說明，2025年第4季起台灣車市買氣逐步回溫，目前純電動車銷售占台灣賓士整體銷售比重約10%，預期未來可逐步穩健成長。

對於關稅變數因應策略，台灣賓士重申，在關稅政策塵埃落定前，台灣賓士進口來自全球各地生產所有車款，確認已公布的各年式建議售價（MSRP）均維持不變。台灣賓士說明，已提供購車優惠，讓消費者無需等待政策正式上路，可優先享有關稅相關利多。

台灣賓士今天也同步推出整合式充電漫遊服務，台灣賓士指出，攜手緯謙科技打造WiHUB充電通平台，整合充電站搜尋、站點資訊、充電啟用與支付流程，並導入DC隨插即充（AutoCharge）機制，目前已整合全台13家充電營運商，並與EVALUE、EVOASIS、iCHARGING、U-POWER、TAIL等特約漫遊營運商合作。

車界人士分析，以往賓士CLA車系改款前價格最低210萬元，這次台灣賓士在純電入門CLA新車型建議售價187萬元起，另外CLA燃油車入門款建議售價192萬元起，可受惠燃油車型5萬元貨物稅減徵，因此油電車款同價，顯示台灣賓士在豪華級距市場，採取更為積極的銷售策略。